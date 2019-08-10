RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2800280128022803

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:52

TASCOMBANK Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?

Спасибо.
Slx
 
Повідомлень: 75
З нами з: 23.07.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:12

  Slx написав:TASCOMBANK Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?

Спасибо.

Это ДО вычета налогофф
Вы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?
Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28870
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2308 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:48

  clientage написав:
  Slx написав:TASCOMBANK Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?

Спасибо.

Это ДО вычета налогофф
Вы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?
Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков 8) :lol:


Добрый день!
Проценты начисляются ежедневно на конец операционного дня на остаток собственных средств, который превышает сумму 100 грн.
Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом, необходимо погасить текущую задолженность, если она есть, и обратиться в отделение Банка с паспортом и ИНН для открытия новой карты.
Если сумма желаемого кредитного лимита превышает 30 тыч. грн, то Вам также необходимо взять справку о доходах.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2644
З нами з: 17.07.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:16

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом

Предлагаю банке наконец-то:
- внедрить современный онлайн-скоринг, позволяющий постоянно(находу) анализировать кредитоспособность своего клиента
- предусмотреть пимпочку в супер-пупер современном ТАС2Ю для инициализации изменения кредлимита (в любую сторону) по желанию любимого клиента 1..2р/мес
- установить мин лимит 5К, ну мона сначала дать 1К, а после 2х нормальных погашений до РД, сразу ставить 5К... бо вечные 1К -- эт смешно :lol:
- такие факторы как: размещение депо, отсутствие просрочек погашений -- считать дополнительными факторами, позволяющие увеличить кредлимит (а щас из-за этого мона вааще не получить лимиту :mrgreen: )
- забить на долги по криминальному т.н. банку Михайловский (привет УБКИ и ПВБКИ) или, хотя бы принимать во внимание письменные пояснения от любимых клиентов по т.н. "просрочкам по Михе" :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28870
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2308 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:12

TASCOMBANK, поддерживаю предложение внедрить онлайн-скоринг для изменения кредлимита с приложения TAS2U - ибо я бы 12 лишних карт оформил у Привата за всю историю повышений КЛ по Универсальной.
Slx
 
Повідомлень: 75
З нами з: 23.07.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 18:21

  TASCOMBANK написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:В понедельник заканчивается депо. Можно сегодня завтра заказать валюту на понедельник? Или пока депо не закончится, то никаких заказов?
Заказывать заранее можно. А вот примут ли заявку сегодня на понедельник - вопрос. Потому как заявки конкретных отделений на подкрепление их той или иной валютой формируются в рабочие дни. Но попробуйте - спрос не дарит в нос. В крайнем случае закажите на вторник.



Добрый день!
Рекомендуем заказывать сумму за 2 рабочих дня, чтобы отделение подготовило средства.

А канал заказа какой? Звонить в отделение или на гарячую линию?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1838
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:02

Добрый день!
Рекомендуем заказывать сумму за 2 рабочих дня, чтобы отделение подготовило средства.[/quote]
А канал заказа какой? Звонить в отделение или на гарячую линию?[/quote]

Через Контакт центр по номеру 0 800 503 580
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2644
З нами з: 17.07.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:25

  TASCOMBANK написав:
  clientage написав:
  Slx написав:TASCOMBANK Здравствуйте.
10% на остаток средств по КК Велика 5 - это после вычета налогов или без?
И раз уж спросил - еще вопрос: повысить кредлим поданием заявки через Контакт.центр - невозможно, только в отделении, так?

Спасибо.

Это ДО вычета налогофф
Вы лучше уточните у ОфПреда НА КАКУЮ сумму СОБСТВЕННЫХ средств начисляются эти 10%: на ежедневный остаток, на наименьший остаток за кал. месяц?
Повысить никакой заявой низзя. Ток или ждать манны небесной, обычно раз в год сыпится. Или попробовать перевыпустить карту, пройдя повторный скоринг, притащив: справки со всех работ с з/п уже в 2р большей, справки о всех своих дворцах и яхтах. Мона еще за 2..3 мес до этого позакрывать все ненужные кредитки других банков 8) :lol:


Добрый день!
Проценты начисляются ежедневно на конец операционного дня на остаток собственных средств, который превышает сумму 100 грн.
Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом, необходимо погасить текущую задолженность, если она есть, и обратиться в отделение Банка с паспортом и ИНН для открытия новой карты.
Если сумма желаемого кредитного лимита превышает 30 тыч. грн, то Вам также необходимо взять справку о доходах.

Т.е. без справки о доходах дают 30К? Так вот значит почему только 1К дали.... надо было справку не нести... :twisted:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5348
З нами з: 20.01.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:30

ol_zy, да то ОфПред анекдот рассказал :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28870
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2308 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 19:40

  _PORT_UA написав:Ребята, есть кто с Харькова и обслуживается на отделении по пл.Конституции? Не в курсе как с выдачей валюты? Со среды нет валюты,так по крайней мере говорят кассиры.

вот как раз во вторник подруга 2к сняла, без предзаказа.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 18.09.13
Подякував: 427 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2800280128022803
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Hack-Stock, KVV і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14334)
10.08.2019 20:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.