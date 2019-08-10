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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2801280228032804 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 176 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 176 Додано: Суб 10 сер, 2019 20:40 Re: ТАСКОМБАНК при пополнение ощадного через терминал через пункт "поповнення депозитного рахунку", после ввода номера, пишет что "комиссия 0% от 1 до 14999 грн". А если пополнять выше, например на 20 тыс, то на разницу (или на всё) будет какая-то НеНулевая комиссия? и лучше сумму разбивать на несколько платежей?

Или можно не обращать на это внимание? Alex2007

Повідомлень: 1509 З нами з: 11.10.16 Подякував: 778 раз. Подякували: 555 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:12 Re: ТАСКОМБАНК Alex2007 написав: при пополнение ощадного через терминал через пункт "поповнення депозитного рахунку", после ввода номера, пишет что "комиссия 0% от 1 до 14999 грн". А если пополнять выше, например на 20 тыс, то на разницу (или на всё) будет какая-то НеНулевая комиссия? и лучше сумму разбивать на несколько платежей? при пополнение ощадного через терминал через пункт "поповнення депозитного рахунку", после ввода номера, пишет что "комиссия 0% от 1 до 14999 грн". А если пополнять выше, например на 20 тыс, то на разницу (или на всё) будет какая-то НеНулевая комиссия? и лучше сумму разбивать на несколько платежей?

Комиссии не будет. Но в Украине платежи без идентификации физ.лица разрешены на сумму до 15000 грн. Думаю терминал у вас больше 14999 грн. просто не примет. Но лучше все же не рисковать, а вносить частями. Комиссии не будет. Но в Украине платежи без идентификации физ.лица разрешены на сумму до 15000 грн. Думаю терминал у вас больше 14999 грн. просто не примет. Но лучше все же не рисковать, а вносить частями. Flamingo

Повідомлень: 2630 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 566 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:22 vollena71 написав: _PORT_UA написав: Ребята, есть кто с Харькова и обслуживается на отделении по пл.Конституции? Не в курсе как с выдачей валюты? Со среды нет валюты,так по крайней мере говорят кассиры. Ребята, есть кто с Харькова и обслуживается на отделении по пл.Конституции? Не в курсе как с выдачей валюты? Со среды нет валюты,так по крайней мере говорят кассиры.

вот как раз во вторник подруга 2к сняла, без предзаказа. вот как раз во вторник подруга 2к сняла, без предзаказа.

Получается ваша подруга последние сняла,так как со среды кассиры кормят завтраками.

Ув.представитель Taskombank,проясните момент с наличием валюты на отд.в Харькове,по пл.Конституции,1. Получается ваша подруга последние сняла,так как со среды кассиры кормят завтраками.Ув.представитель Taskombank,проясните момент с наличием валюты на отд.в Харькове,по пл.Конституции,1. _PORT_UA Повідомлень: 227 З нами з: 09.02.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2019 21:23 clientage написав: TASCOMBANK написав: Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом

Предлагаю банке наконец-то:

- внедрить современный онлайн-скоринг, позволяющий постоянно(находу) анализировать кредитоспособность своего клиента

- предусмотреть пимпочку в супер-пупер современном ТАС2Ю для инициализации изменения кредлимита (в любую сторону) по желанию любимого клиента 1..2р/мес

- установить мин лимит 5К, ну мона сначала дать 1К, а после 2х нормальных погашений до РД, сразу ставить 5К... бо вечные 1К -- эт смешно

- такие факторы как: размещение депо, отсутствие просрочек погашений -- считать дополнительными факторами, позволяющие увеличить кредлимит (а щас из-за этого мона вааще не получить лимиту )

- забить на долги по криминальному т.н. банку Михайловский (привет УБКИ и ПВБКИ) или, хотя бы принимать во внимание письменные пояснения от любимых клиентов по т.н. "просрочкам по Михе" Предлагаю банке наконец-то:- внедрить современный онлайн-скоринг, позволяющий постоянно(находу) анализировать кредитоспособность своего клиента- предусмотреть пимпочку в супер-пупер современном ТАС2Ю для инициализации изменения кредлимита (в любую сторону) по желанию любимого клиента 1..2р/мес- установить мин лимит 5К, ну мона сначала дать 1К, а после 2х нормальных погашений до РД, сразу ставить 5К... бо вечные 1К -- эт смешно- такие факторы как: размещение депо, отсутствие просрочек погашений -- считать дополнительными факторами, позволяющие увеличить кредлимит (а щас из-за этого мона вааще не получить лимиту )- забить на долги по криминальному т.н. банку Михайловский (привет УБКИ и ПВБКИ) или, хотя бы принимать во внимание письменные пояснения от любимых клиентов по т.н. "просрочкам по Михе"

+1 я голосую ЗА !

clientage написав: ol_zy, да то ОфПред анекдот рассказал , да то ОфПред анекдот рассказал Причем не смешной. Без справки о доходах дают или 0 или 1000 грн. И пополняешь их как дурак по 5-10 и более раз в мес по этой 1000, чтоб хоть как то пользоваться кешбеком. А им хоть об стенку горохом. Чертовы садисты!

Когда покупка на кассе от 1001 грн, что более чем кредлим тупого таса на 1000 грн, я достаю карту другого банка, и в этот момент тас просто в пролете, а я получаю кешбек в другом банке. +1 я голосуюПричем не смешной.Без справки о доходах дают или 0 или 1000 грн. И пополняешь их как дурак по 5-10 и более раз в мес по этой 1000, чтоб хоть как то пользоваться кешбеком. А им хоть об стенку горохом. Чертовы садисты!Когда покупка на кассе от 1001 грн, что более чем кредлим тупого таса на 1000 грн, я достаю карту другого банка, и в этот момент тас просто в пролете, а я получаю кешбек в другом банке. Maksi2 Повідомлень: 69 З нами з: 18.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2801280228032804 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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