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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2019 20:40
при пополнение ощадного через терминал через пункт "поповнення депозитного рахунку", после ввода номера, пишет что "комиссия 0% от 1 до 14999 грн". А если пополнять выше, например на 20 тыс, то на разницу (или на всё) будет какая-то НеНулевая комиссия? и лучше сумму разбивать на несколько платежей?
Или можно не обращать на это внимание?
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Alex2007
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:12
Alex2007 написав:
при пополнение ощадного через терминал через пункт "поповнення депозитного рахунку", после ввода номера, пишет что "комиссия 0% от 1 до 14999 грн". А если пополнять выше, например на 20 тыс, то на разницу (или на всё) будет какая-то НеНулевая комиссия? и лучше сумму разбивать на несколько платежей?
Комиссии не будет. Но в Украине платежи без идентификации физ.лица разрешены на сумму до 15000 грн. Думаю терминал у вас больше 14999 грн. просто не примет. Но лучше все же не рисковать, а вносить частями.
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Flamingo
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:22
vollena71 написав: _PORT_UA написав:
Ребята, есть кто с Харькова и обслуживается на отделении по пл.Конституции? Не в курсе как с выдачей валюты? Со среды нет валюты,так по крайней мере говорят кассиры.
вот как раз во вторник подруга 2к сняла, без предзаказа.
Получается ваша подруга последние сняла,так как со среды кассиры кормят завтраками.
Ув.представитель Taskombank,проясните момент с наличием валюты на отд.в Харькове,по пл.Конституции,1.
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_PORT_UA
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Додано: Суб 10 сер, 2019 21:23
clientage написав: TASCOMBANK написав:
Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом
Предлагаю банке наконец-то:
- внедрить современный онлайн-скоринг, позволяющий постоянно(находу) анализировать кредитоспособность своего клиента
- предусмотреть пимпочку в супер-пупер современном ТАС2Ю для инициализации изменения кредлимита (в любую сторону) по желанию любимого клиента 1..2р/мес
- установить мин лимит 5К, ну мона сначала дать 1К, а после 2х нормальных погашений до РД, сразу ставить 5К... бо вечные 1К -- эт смешно
- такие факторы как: размещение депо, отсутствие просрочек погашений -- считать дополнительными факторами, позволяющие увеличить кредлимит (а щас из-за этого мона вааще не получить лимиту )
- забить на долги по криминальному т.н. банку Михайловский (привет УБКИ и ПВБКИ) или, хотя бы принимать во внимание письменные пояснения от любимых клиентов по т.н. "просрочкам по Михе"
+1 я голосую ЗА !
clientage написав:ol_zy
, да то ОфПред анекдот рассказал
Причем не смешной.
Без справки о доходах дают или 0 или 1000 грн. И пополняешь их как дурак по 5-10 и более раз в мес по этой 1000, чтоб хоть как то пользоваться кешбеком. А им хоть об стенку горохом. Чертовы садисты!
Когда покупка на кассе от 1001 грн, что более чем кредлим тупого таса на 1000 грн, я достаю карту другого банка, и в этот момент тас просто в пролете, а я получаю кешбек в другом банке.
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Maksi2
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