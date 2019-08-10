Додано: Суб 10 сер, 2019 21:23

clientage написав: TASCOMBANK написав: Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом

Предлагаю банке наконец-то:

- внедрить современный онлайн-скоринг, позволяющий постоянно(находу) анализировать кредитоспособность своего клиента

- предусмотреть пимпочку в супер-пупер современном ТАС2Ю для инициализации изменения кредлимита (в любую сторону) по желанию любимого клиента 1..2р/мес

- установить мин лимит 5К, ну мона сначала дать 1К, а после 2х нормальных погашений до РД, сразу ставить 5К... бо вечные 1К -- эт смешно

- такие факторы как: размещение депо, отсутствие просрочек погашений -- считать дополнительными факторами, позволяющие увеличить кредлимит (а щас из-за этого мона вааще не получить лимиту )

- забить на долги по криминальному т.н. банку Михайловский (привет УБКИ и ПВБКИ) или, хотя бы принимать во внимание письменные пояснения от любимых клиентов по т.н. "просрочкам по Михе" Предлагаю банке наконец-то:- внедрить современный онлайн-скоринг, позволяющий постоянно(находу) анализировать кредитоспособность своего клиента- предусмотреть пимпочку в супер-пупер современном ТАС2Ю для инициализации изменения кредлимита (в любую сторону) по желанию любимого клиента 1..2р/мес- установить мин лимит 5К, ну мона сначала дать 1К, а после 2х нормальных погашений до РД, сразу ставить 5К... бо вечные 1К -- эт смешно- такие факторы как: размещение депо, отсутствие просрочек погашений -- считать дополнительными факторами, позволяющие увеличить кредлимит (а щас из-за этого мона вааще не получить лимиту )- забить на долги по криминальному т.н. банку Михайловский (привет УБКИ и ПВБКИ) или, хотя бы принимать во внимание письменные пояснения от любимых клиентов по т.н. "просрочкам по Михе"

clientage написав: ol_zy, да то ОфПред анекдот рассказал , да то ОфПред анекдот рассказал

+1 я голосуюПричем не смешной.Без справки о доходах дают или 0 или 1000 грн. И пополняешь их как дурак по 5-10 и более раз в мес по этой 1000, чтоб хоть как то пользоваться кешбеком. А им хоть об стенку горохом. Чертовы садисты!Когда покупка на кассе от 1001 грн, что более чем кредлим тупого таса на 1000 грн, я достаю карту другого банка, и в этот момент тас просто в пролете, а я получаю кешбек в другом банке.