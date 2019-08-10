RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2801280228032804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 20:40

Re: ТАСКОМБАНК

при пополнение ощадного через терминал через пункт "поповнення депозитного рахунку", после ввода номера, пишет что "комиссия 0% от 1 до 14999 грн". А если пополнять выше, например на 20 тыс, то на разницу (или на всё) будет какая-то НеНулевая комиссия? и лучше сумму разбивать на несколько платежей?
Или можно не обращать на это внимание?
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1509
З нами з: 11.10.16
Подякував: 778 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:12

Re: ТАСКОМБАНК

  Alex2007 написав:при пополнение ощадного через терминал через пункт "поповнення депозитного рахунку", после ввода номера, пишет что "комиссия 0% от 1 до 14999 грн". А если пополнять выше, например на 20 тыс, то на разницу (или на всё) будет какая-то НеНулевая комиссия? и лучше сумму разбивать на несколько платежей?

Комиссии не будет. Но в Украине платежи без идентификации физ.лица разрешены на сумму до 15000 грн. Думаю терминал у вас больше 14999 грн. просто не примет. Но лучше все же не рисковать, а вносить частями.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2630
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:22

  vollena71 написав:
  _PORT_UA написав:Ребята, есть кто с Харькова и обслуживается на отделении по пл.Конституции? Не в курсе как с выдачей валюты? Со среды нет валюты,так по крайней мере говорят кассиры.

вот как раз во вторник подруга 2к сняла, без предзаказа.

Получается ваша подруга последние сняла,так как со среды кассиры кормят завтраками.
Ув.представитель Taskombank,проясните момент с наличием валюты на отд.в Харькове,по пл.Конституции,1.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 227
З нами з: 09.02.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:23

  clientage написав:
  TASCOMBANK написав:Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом

Предлагаю банке наконец-то:
- внедрить современный онлайн-скоринг, позволяющий постоянно(находу) анализировать кредитоспособность своего клиента
- предусмотреть пимпочку в супер-пупер современном ТАС2Ю для инициализации изменения кредлимита (в любую сторону) по желанию любимого клиента 1..2р/мес
- установить мин лимит 5К, ну мона сначала дать 1К, а после 2х нормальных погашений до РД, сразу ставить 5К... бо вечные 1К -- эт смешно :lol:
- такие факторы как: размещение депо, отсутствие просрочек погашений -- считать дополнительными факторами, позволяющие увеличить кредлимит (а щас из-за этого мона вааще не получить лимиту )
- забить на долги по криминальному т.н. банку Михайловский (привет УБКИ и ПВБКИ) или, хотя бы принимать во внимание письменные пояснения от любимых клиентов по т.н. "просрочкам по Михе" :evil:

+1 я голосую ЗА ! :!:
  clientage написав:ol_zy, да то ОфПред анекдот рассказал :)
Причем не смешной. :? Без справки о доходах дают или 0 или 1000 грн. И пополняешь их как дурак по 5-10 и более раз в мес по этой 1000, чтоб хоть как то пользоваться кешбеком. А им хоть об стенку горохом. Чертовы садисты!
Когда покупка на кассе от 1001 грн, что более чем кредлим тупого таса на 1000 грн, я достаю карту другого банка, и в этот момент тас просто в пролете, а я получаю кешбек в другом банке.
Maksi2
 
Повідомлень: 69
З нами з: 18.06.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:41

Б5 в валюте

Нужны карты для покупки валюты. В отделениях знают, что карты Б5 в валюте - это не выдумка? Или стоит готовится к перетягиванию каната?
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 858
З нами з: 04.12.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 22:51

  Кассандра написав:Нужны карты для покупки валюты. В отделениях знают, что карты Б5 в валюте - это не выдумка? Или стоит готовится к перетягиванию каната?

прийти подготовленным, оно завсегда лучшее :)
viewtopic.php?p=4720117#p4720117
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2086
З нами з: 18.09.13
Подякував: 427 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 23:11

  Кассандра написав:Нужны карты для покупки валюты. В отделениях знают, что карты Б5 в валюте - это не выдумка? Или стоит готовится к перетягиванию каната?

если в отделении не знают, звоните в КЦ и оператор КЦ просветит отделение...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 23:46

  velvet написав:
  Кассандра написав:Нужны карты для покупки валюты. В отделениях знают, что карты Б5 в валюте - это не выдумка? Или стоит готовится к перетягиванию каната?

если в отделении не знают, звоните в КЦ и оператор КЦ просветит отделение...

Непонятно, на фига содержать целые отделения, если все решает оператор КЦ? Сделали бы что то наподобие Мони или феди покойного
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1839
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 00:18

  novichok написав:Непонятно, на фига содержать целые отделения, если все решает оператор КЦ? Сделали бы что то наподобие Мони или феди покойного

Надо Единицу ставить оценкой, когда позвонят после оформления в подобных случаях.
Я, вот, виноват в плохих манагерах - девущку пожалел и 5 дал (за то, что без вопросов страховку отключила), но она сказки рассказывала, что не нужно открывать будет новую карту для повышения кред.лима - достаточно в колл.центр позвонить. Ну и что подписать Паспорт кред.лимита тоже обязательно и если нулевой лимит. Ну и еще что-то было такое.
Slx
 
Повідомлень: 78
З нами з: 23.07.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 00:22

Re: ТАСКОМБАНК

На сайте ОлФин нашел новость от 9 августа, что Таскомбанк предлагает 24% кешбека ко Дню Независимости за расчет Б5 и Пудрой в кафе и ресторанах https://allfin.com.ua/news/novosti-bankov/tas/taskombank-darit-24-keshbjeka/
На сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупить :) Лимит только маловат. :?
ykrkozak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 09.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2801280228032804
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14341)
11.08.2019 01:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.