при пополнение ощадного через терминал через пункт "поповнення депозитного рахунку", после ввода номера, пишет что "комиссия 0% от 1 до 14999 грн". А если пополнять выше, например на 20 тыс, то на разницу (или на всё) будет какая-то НеНулевая комиссия? и лучше сумму разбивать на несколько платежей? Или можно не обращать на это внимание?
Alex2007 написав:при пополнение ощадного через терминал через пункт "поповнення депозитного рахунку", после ввода номера, пишет что "комиссия 0% от 1 до 14999 грн". А если пополнять выше, например на 20 тыс, то на разницу (или на всё) будет какая-то НеНулевая комиссия? и лучше сумму разбивать на несколько платежей?
Комиссии не будет. Но в Украине платежи без идентификации физ.лица разрешены на сумму до 15000 грн. Думаю терминал у вас больше 14999 грн. просто не примет. Но лучше все же не рисковать, а вносить частями.
TASCOMBANK написав:Для того, чтобы получить карту с большим кредитным лимитом
Предлагаю банке наконец-то: - внедрить современный онлайн-скоринг, позволяющий постоянно(находу) анализировать кредитоспособность своего клиента - предусмотреть пимпочку в супер-пупер современном ТАС2Ю для инициализации изменения кредлимита (в любую сторону) по желанию любимого клиента 1..2р/мес - установить мин лимит 5К, ну мона сначала дать 1К, а после 2х нормальных погашений до РД, сразу ставить 5К... бо вечные 1К -- эт смешно - такие факторы как: размещение депо, отсутствие просрочек погашений -- считать дополнительными факторами, позволяющие увеличить кредлимит (а щас из-за этого мона вааще не получить лимиту ) - забить на долги по криминальному т.н. банку Михайловский (привет УБКИ и ПВБКИ) или, хотя бы принимать во внимание письменные пояснения от любимых клиентов по т.н. "просрочкам по Михе"
+1 я голосую ЗА !
clientage написав:ol_zy, да то ОфПред анекдот рассказал
Причем не смешной. Без справки о доходах дают или 0 или 1000 грн. И пополняешь их как дурак по 5-10 и более раз в мес по этой 1000, чтоб хоть как то пользоваться кешбеком. А им хоть об стенку горохом. Чертовы садисты! Когда покупка на кассе от 1001 грн, что более чем кредлим тупого таса на 1000 грн, я достаю карту другого банка, и в этот момент тас просто в пролете, а я получаю кешбек в другом банке.
novichok написав:Непонятно, на фига содержать целые отделения, если все решает оператор КЦ? Сделали бы что то наподобие Мони или феди покойного
Надо Единицу ставить оценкой, когда позвонят после оформления в подобных случаях. Я, вот, виноват в плохих манагерах - девущку пожалел и 5 дал (за то, что без вопросов страховку отключила), но она сказки рассказывала, что не нужно открывать будет новую карту для повышения кред.лима - достаточно в колл.центр позвонить. Ну и что подписать Паспорт кред.лимита тоже обязательно и если нулевой лимит. Ну и еще что-то было такое.
На сайте ОлФин нашел новость от 9 августа, что Таскомбанк предлагает 24% кешбека ко Дню Независимости за расчет Б5 и Пудрой в кафе и ресторанах https://allfin.com.ua/news/novosti-bankov/tas/taskombank-darit-24-keshbjeka/ На сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупить Лимит только маловат.