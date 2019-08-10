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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2802280328042805 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 176 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 176 Додано: Нед 11 сер, 2019 05:41 ykrkozak написав: На сайте ОлФин нашел новость от 9 августа, что Таскомбанк предлагает 24% кешбека ко Дню Независимости за расчет Б5 и Пудрой в кафе и ресторанах https://allfin.com.ua/news/novosti-bankov/tas/taskombank-darit-24-keshbjeka/

На сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупить Лимит только маловат. На сайте ОлФин нашел новость от 9 августа, что Таскомбанк предлагает 24% кешбека ко Дню Независимости за расчет Б5 и Пудрой в кафе и ресторанахНа сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупитьЛимит только маловат.

в вайбер пришло от тас. с 24 по 26 августа. подозреваю, что одноразовый кэшбек, судя по изложению. кнопка "подробнее" со ссылкой выводит на "404" на сайте ТАС в вайбер пришло от тас. с 24 по 26 августа. подозреваю, что одноразовый кэшбек, судя по изложению. кнопка "подробнее" со ссылкой выводит на "404" на сайте ТАС Клиент_ Повідомлень: 65 З нами з: 25.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 07:43 Клиент_ написав: ykrkozak написав: На сайте ОлФин нашел новость от 9 августа, что Таскомбанк предлагает 24% кешбека ко Дню Независимости за расчет Б5 и Пудрой в кафе и ресторанах https://allfin.com.ua/news/novosti-bankov/tas/taskombank-darit-24-keshbjeka/

На сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупить Лимит только маловат. На сайте ОлФин нашел новость от 9 августа, что Таскомбанк предлагает 24% кешбека ко Дню Независимости за расчет Б5 и Пудрой в кафе и ресторанахНа сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупитьЛимит только маловат.

в вайбер пришло от тас. с 24 по 26 августа. подозреваю, что одноразовый кэшбек, судя по изложению. кнопка "подробнее" со ссылкой выводит на "404" на сайте ТАС в вайбер пришло от тас. с 24 по 26 августа. подозреваю, что одноразовый кэшбек, судя по изложению. кнопка "подробнее" со ссылкой выводит на "404" на сайте ТАС



Доброе утро!

Это Акция "Незалежний CASH BACK", которая действует с 24 по 26 августа. Если Вы оплачиваете смартфоном (Apple pay или Google pay) покупки в кафе и ресторанах при помощи карт Большая Пятерка и PudraCard, то получаете дополнительный CASH BACK 24% ("чистыми") от каждой покупки. Но также есть ограничение по сумме начисленного CASH BACK - 250 грн ("чистыми" 201,25 грн) Доброе утро!Это Акция "Незалежний CASH BACK", которая действует с 24 по 26 августа. Если Вы оплачиваете смартфоном (Apple pay или Google pay) покупки в кафе и ресторанах при помощи карт Большая Пятерка и PudraCard, то получаете дополнительный CASH BACK 24% ("чистыми") от каждой покупки. Но также есть ограничение по сумме начисленного CASH BACK - 250 грн ("чистыми" 201,25 грн) TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2645 З нами з: 17.07.15 Подякував: 11 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2802280328042805 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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