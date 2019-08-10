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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 05:41

  ykrkozak написав:На сайте ОлФин нашел новость от 9 августа, что Таскомбанк предлагает 24% кешбека ко Дню Независимости за расчет Б5 и Пудрой в кафе и ресторанах https://allfin.com.ua/news/novosti-bankov/tas/taskombank-darit-24-keshbjeka/
На сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупить :) Лимит только маловат. :?

в вайбер пришло от тас. с 24 по 26 августа. подозреваю, что одноразовый кэшбек, судя по изложению. кнопка "подробнее" со ссылкой выводит на "404" на сайте ТАС
Клиент_
 
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 07:43

  Клиент_ написав:
  ykrkozak написав:На сайте ОлФин нашел новость от 9 августа, что Таскомбанк предлагает 24% кешбека ко Дню Независимости за расчет Б5 и Пудрой в кафе и ресторанах https://allfin.com.ua/news/novosti-bankov/tas/taskombank-darit-24-keshbjeka/
На сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупить :) Лимит только маловат. :?

в вайбер пришло от тас. с 24 по 26 августа. подозреваю, что одноразовый кэшбек, судя по изложению. кнопка "подробнее" со ссылкой выводит на "404" на сайте ТАС


Доброе утро!
Это Акция "Незалежний CASH BACK", которая действует с 24 по 26 августа. Если Вы оплачиваете смартфоном (Apple pay или Google pay) покупки в кафе и ресторанах при помощи карт Большая Пятерка и PudraCard, то получаете дополнительный CASH BACK 24% ("чистыми") от каждой покупки. Но также есть ограничение по сумме начисленного CASH BACK - 250 грн ("чистыми" 201,25 грн)
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2645
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:31

  TASCOMBANK написав:
  Клиент_ написав:
  ykrkozak написав:На сайте ОлФин нашел новость от 9 августа, что Таскомбанк предлагает 24% кешбека ко Дню Независимости за расчет Б5 и Пудрой в кафе и ресторанах https://allfin.com.ua/news/novosti-bankov/tas/taskombank-darit-24-keshbjeka/
На сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупить :) Лимит только маловат. :?

в вайбер пришло от тас. с 24 по 26 августа. подозреваю, что одноразовый кэшбек, судя по изложению. кнопка "подробнее" со ссылкой выводит на "404" на сайте ТАС


Доброе утро!
Это Акция "Незалежний CASH BACK", которая действует с 24 по 26 августа. Если Вы оплачиваете смартфоном (Apple pay или Google pay) покупки в кафе и ресторанах при помощи карт Большая Пятерка и PudraCard, то получаете дополнительный CASH BACK 24% ("чистыми") от каждой покупки. Но также есть ограничение по сумме начисленного CASH BACK - 250 грн ("чистыми" 201,25 грн)


Месячный лимит вывода 777 грн относится к данному CASH BACK или для него отдельный лимит вывода?
Kevin
 
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