ykrkozak написав:На сайте ОлФин нашел новость от 9 августа, что Таскомбанк предлагает 24% кешбека ко Дню Независимости за расчет Б5 и Пудрой в кафе и ресторанах https://allfin.com.ua/news/novosti-bankov/tas/taskombank-darit-24-keshbjeka/ На сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупить Лимит только маловат.
в вайбер пришло от тас. с 24 по 26 августа. подозреваю, что одноразовый кэшбек, судя по изложению. кнопка "подробнее" со ссылкой выводит на "404" на сайте ТАС
ykrkozak написав:На сайте ОлФин нашел новость от 9 августа, что Таскомбанк предлагает 24% кешбека ко Дню Независимости за расчет Б5 и Пудрой в кафе и ресторанах https://allfin.com.ua/news/novosti-bankov/tas/taskombank-darit-24-keshbjeka/ На сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупить Лимит только маловат.
в вайбер пришло от тас. с 24 по 26 августа. подозреваю, что одноразовый кэшбек, судя по изложению. кнопка "подробнее" со ссылкой выводит на "404" на сайте ТАС
Доброе утро! Это Акция "Незалежний CASH BACK", которая действует с 24 по 26 августа. Если Вы оплачиваете смартфоном (Apple pay или Google pay) покупки в кафе и ресторанах при помощи карт Большая Пятерка и PudraCard, то получаете дополнительный CASH BACK 24% ("чистыми") от каждой покупки. Но также есть ограничение по сумме начисленного CASH BACK - 250 грн ("чистыми" 201,25 грн)
ykrkozak написав:На сайте ОлФин нашел новость от 9 августа, что Таскомбанк предлагает 24% кешбека ко Дню Независимости за расчет Б5 и Пудрой в кафе и ресторанах https://allfin.com.ua/news/novosti-bankov/tas/taskombank-darit-24-keshbjeka/ На сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупить Лимит только маловат.
в вайбер пришло от тас. с 24 по 26 августа. подозреваю, что одноразовый кэшбек, судя по изложению. кнопка "подробнее" со ссылкой выводит на "404" на сайте ТАС
Доброе утро! Это Акция "Незалежний CASH BACK", которая действует с 24 по 26 августа. Если Вы оплачиваете смартфоном (Apple pay или Google pay) покупки в кафе и ресторанах при помощи карт Большая Пятерка и PudraCard, то получаете дополнительный CASH BACK 24% ("чистыми") от каждой покупки. Но также есть ограничение по сумме начисленного CASH BACK - 250 грн ("чистыми" 201,25 грн)
Месячный лимит вывода 777 грн относится к данному CASH BACK или для него отдельный лимит вывода?
На сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупить Лимит только маловат. [/quote] в вайбер пришло от тас. с 24 по 26 августа. подозреваю, что одноразовый кэшбек, судя по изложению. кнопка "подробнее" со ссылкой выводит на "404" на сайте ТАС[/quote]
Доброе утро! Это Акция "Незалежний CASH BACK", которая действует с 24 по 26 августа. Если Вы оплачиваете смартфоном (Apple pay или Google pay) покупки в кафе и ресторанах при помощи карт Большая Пятерка и PudraCard, то получаете дополнительный CASH BACK 24% ("чистыми") от каждой покупки. Но также есть ограничение по сумме начисленного CASH BACK - 250 грн ("чистыми" 201,25 грн)[/quote]
Месячный лимит вывода 777 грн относится к данному CASH BACK или для него отдельный лимит вывода?[/quote]
250 грн входит в максимальную сумму CASH BACK (777 грн), которая может быть выплачена в месяц.
Олег1964 написав:Всем или кому придет отдельное приглашение?
Всем у кого есть Б5 или Пудра.
Тогда хорошенько отпразднуем
Та давно пора!) Не знаю с чего Тас вдруг расщедрился, но спасибо, побольше бы таких акций.) Еще бы кредлим подняли с 1000 на хотя бы 2000, легче было бы кешбеком пользоваться. Мы не настолько нищеброды чтобы не оплатить кредлим минимум в 5000.