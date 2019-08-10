Додано: Нед 11 сер, 2019 10:47

На сайте Таси не нашел ничего, только есть «Яблучний ТАС» за кинотеатр и такси. Кто-то видел на официальном сайте эту новость? Интересно, 24% чистыми или нет? Под такой кешбек можно и телефончик с Google Pay прикупитьЛимит только маловат.[/quote]в вайбер пришло от тас. с 24 по 26 августа. подозреваю, что одноразовый кэшбек, судя по изложению. кнопка "подробнее" со ссылкой выводит на "404" на сайте ТАС[/quote]Доброе утро!Это Акция "Незалежний CASH BACK", которая действует с 24 по 26 августа. Если Вы оплачиваете смартфоном (Apple pay или Google pay) покупки в кафе и ресторанах при помощи карт Большая Пятерка и PudraCard, то получаете дополнительный CASH BACK 24% ("чистыми") от каждой покупки. Но также есть ограничение по сумме начисленного CASH BACK - 250 грн ("чистыми" 201,25 грн)[/quote]Месячный лимит вывода 777 грн относится к данному CASH BACK или для него отдельный лимит вывода?[/quote]250 грн входит в максимальную сумму CASH BACK (777 грн), которая может быть выплачена в месяц.