TASCOMBANK, а будет "пудра для мужчин", например с категориями авто, АЗС, ремонт?
2. Когда уже "приведи друга" запустите полноценно? У меня как раз есть пара-тройка потенциально-желающих друзей, но без мотивации идти как-то неинтересно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:01
TASCOMBANK, а будет "пудра для мужчин", например с категориями авто, АЗС, ремонт?
2. Когда уже "приведи друга" запустите полноценно? У меня как раз есть пара-тройка потенциально-желающих друзей, но без мотивации идти как-то неинтересно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:05
Агаа, ждём-с Гудрон )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:12
Re: ТАСКОМБАНК
А за дебетную Б5 бонус за привлечение выплачивают?
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:20
Вкладчик1234, ага, Кредитная Карта "Добытчик" только для мужчин.
Категории кешбека разнятся в зависимости от места подачи заявки: Пограничный пункт (АЗС, Туризм), Ашан (супермаркеты, детские игрушки), заграницей (переводы свифт/вестерн/заграничные П2П, пополнение мобильного), гараж дяди Толи (Мастерские, Алко-магазины), форум finance.ua (удвоенный кешбек за приглашение, 1% на все, возврат комиссии за снятие до 14999/мес), у себя во сне (ремонт - 25%)...
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:28
Ага, аж на 1040 грн
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:40
Копейка гривну бережет У меня в семье две Б5 и одна Пудра
Не мешало бы, конечно, и карту для мужчин. Дискриминация, понимаешь
Востаннє редагувалось Олег1964 в Нед 11 сер, 2019 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:49
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