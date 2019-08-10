Додано: Нед 11 сер, 2019 12:01

TASCOMBANK, а будет "пудра для мужчин", например с категориями авто, АЗС, ремонт?



2. Когда уже "приведи друга" запустите полноценно? У меня как раз есть пара-тройка потенциально-желающих друзей, но без мотивации идти как-то неинтересно

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин