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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2803280428052806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:01

TASCOMBANK, а будет "пудра для мужчин", например с категориями авто, АЗС, ремонт?

2. Когда уже "приведи друга" запустите полноценно? У меня как раз есть пара-тройка потенциально-желающих друзей, но без мотивации идти как-то неинтересно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:05

  Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK, а будет "пудра для мужчин", например с категориями авто, АЗС, ремонт?

Агаа, ждём-с Гудрон )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:12

Re: ТАСКОМБАНК

А за дебетную Б5 бонус за привлечение выплачивают?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:20

Вкладчик1234, ага, Кредитная Карта "Добытчик" только для мужчин.
Категории кешбека разнятся в зависимости от места подачи заявки: Пограничный пункт (АЗС, Туризм), Ашан (супермаркеты, детские игрушки), заграницей (переводы свифт/вестерн/заграничные П2П, пополнение мобильного), гараж дяди Толи (Мастерские, Алко-магазины), форум finance.ua (удвоенный кешбек за приглашение, 1% на все, возврат комиссии за снятие до 14999/мес), у себя во сне (ремонт - 25%)...
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:28

  Олег1964 написав:
  Maksi2 написав:
  Олег1964 написав:Всем или кому придет отдельное приглашение?

Всем у кого есть Б5 или Пудра.

Тогда хорошенько отпразднуем :D

Ага, аж на 1040 грн :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:40

  Stringer написав:
  Олег1964 написав:
  Maksi2 написав:Всем у кого есть Б5 или Пудра.

Тогда хорошенько отпразднуем :D

Ага, аж на 1040 грн :mrgreen:

Копейка гривну бережет :D У меня в семье две Б5 и одна Пудра :?
Не мешало бы, конечно, и карту для мужчин. Дискриминация, понимаешь :(
Востаннє редагувалось Олег1964 в Нед 11 сер, 2019 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:49

  Bosstone написав:А за дебетную Б5 бонус за привлечение выплачивают?


Добрый день.
Да, если карта в национальной валюте, только необходимо, чтобы друг активировал карту на протяжении 30-ти дней после подачи рекомендации.
TASCOMBANK
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