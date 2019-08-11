Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK, а будет "пудра для мужчин", например с категориями авто, АЗС, ремонт?
2. Когда уже "приведи друга" запустите полноценно? У меня как раз есть пара-тройка потенциально-желающих друзей, но без мотивации идти как-то неинтересно
Касательно первого вопроса информация зафиксирована на ответственные подразделения.
Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы. Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/
Мне лучше перейти по публичной ссылке клиента, чем давать кому-то свой номер телефона. Можно хотя бы давать любой свой номер, не обязательно зарегистрированный в тасе?
TASCOMBANK написав:Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы. Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/
По первому вопросу спасибо. А по второму - это и имел ввиду. Кроме Вашего поста - откуда я ещё мог узнать о такой программе? Может есть новость на сайте, в пабликах-ботах-мессенджерах (рассылка)?
О программе я-то знал. А вот сам механизм раньше был только для избранных. Недели 2 назад обращался по этому вопросу на горячку - сказали "ждите официального запуска", и "секретов" участия не раскрыли, сказали "только для избранных"
Получается, для избранных дают по 100, а для остальных по 50.
Bosstone написав:Получается, для избранных дают по 100, а для остальных по 50.
По 50. 100 грн - это для "бета-тестеров" наверное было, один из которых тут и предлагал и только пару недель. Я уже через него в акции по 50 получал (о чем и написал ранее). Да и вообще, вряд ли представитель будет разглашать секретную информацию по одному лишь запросу тут если бы она и была - спасибо хоть в выходной работает.
TASCOMBANK написав:Касательно первого вопроса информация зафиксирована на ответственные подразделения.
Надеюсь что предложение изменения Кред.лима по запросу из приложения Tas2U тоже передано ответственному подразделению. Хотя бы раз в квартал, а то портить время, бумагу, пластик и человекочасы на подобное - слишком громоздко и расточительно.
Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK, а будет "пудра для мужчин", например с категориями авто, АЗС, ремонт?
2. Когда уже "приведи друга" запустите полноценно? У меня как раз есть пара-тройка потенциально-желающих друзей, но без мотивации идти как-то неинтересно
Касательно первого вопроса информация зафиксирована на ответственные подразделения.
Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы. Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/
Мне лучше перейти по публичной ссылке клиента, чем давать кому-то свой номер телефона. Можно хотя бы давать любой свой номер, не обязательно зарегистрированный в тасе?
Возможно только финансовый номер телефона, для того чтобы получить бонус.
Bosstone написав:Надеюсь что предложение изменения Кред.лима по запросу из приложения Tas2U тоже передано ответственному подразделению. Хотя бы раз в квартал, а то портить время, бумагу, пластик и человекочасы на подобное - слишком громоздко и расточительно.