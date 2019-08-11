Додано: Нед 11 сер, 2019 17:41

Bosstone написав: Получается, для избранных дают по 100, а для остальных по 50. Получается, для избранных дают по 100, а для остальных по 50.

и только пару недель

TASCOMBANK написав: Касательно первого вопроса информация зафиксирована на ответственные подразделения. Касательно первого вопроса информация зафиксирована на ответственные подразделения.

По 50. 100 грн - это для "бета-тестеров" наверное было, один из которых тут и предлагал. Я уже через него в акции по 50 получал (о чем и написал ранее).Да и вообще, вряд ли представитель будет разглашать секретную информацию по одному лишь запросу тут если бы она и была - спасибо хоть в выходной работает.Надеюсь что предложение изменения Кред.лима по запросу из приложения Tas2U тоже передано ответственному подразделению. Хотя бы раз в квартал, а то портить время, бумагу, пластик и человекочасы на подобное - слишком громоздко и расточительно.