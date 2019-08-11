RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2804280528062807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:13

  TASCOMBANK написав:
  Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK, а будет "пудра для мужчин", например с категориями авто, АЗС, ремонт?

2. Когда уже "приведи друга" запустите полноценно? У меня как раз есть пара-тройка потенциально-желающих друзей, но без мотивации идти как-то неинтересно


Касательно первого вопроса информация зафиксирована на ответственные подразделения.

Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы.
Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/

Мне лучше перейти по публичной ссылке клиента, чем давать кому-то свой номер телефона.
Можно хотя бы давать любой свой номер, не обязательно зарегистрированный в тасе?
Bosstone
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 21.04.10
Подякував: 583 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:14

  Вкладчик1234 написав:
  TASCOMBANK написав:Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы.
Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/

По первому вопросу спасибо.
А по второму - это и имел ввиду. Кроме Вашего поста - откуда я ещё мог узнать о такой программе? Может есть новость на сайте, в пабликах-ботах-мессенджерах (рассылка)?

О программе я-то знал. А вот сам механизм раньше был только для избранных. Недели 2 назад обращался по этому вопросу на горячку - сказали "ждите официального запуска", и "секретов" участия не раскрыли, сказали "только для избранных" :?

Получается, для избранных дают по 100, а для остальных по 50.
Bosstone
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 21.04.10
Подякував: 583 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:18

  Bosstone написав:Получается, для избранных дают по 100, а для остальных по 50.

TASCOMBANK,раскройте ещё этот момент. Как получить по 100, а не по 50 ? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9065
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6186 раз.
Подякували: 2440 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:41

  Bosstone написав:Получается, для избранных дают по 100, а для остальных по 50.

По 50. 100 грн - это для "бета-тестеров" наверное было, один из которых тут и предлагал и только пару недель. Я уже через него в акции по 50 получал (о чем и написал ранее).
Да и вообще, вряд ли представитель будет разглашать секретную информацию по одному лишь запросу тут если бы она и была - спасибо хоть в выходной работает.
  TASCOMBANK написав:Касательно первого вопроса информация зафиксирована на ответственные подразделения.

Надеюсь что предложение изменения Кред.лима по запросу из приложения Tas2U тоже передано ответственному подразделению. Хотя бы раз в квартал, а то портить время, бумагу, пластик и человекочасы на подобное - слишком громоздко и расточительно.
Slx
 
Повідомлень: 82
З нами з: 23.07.18
Подякував: 33 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:04

  Bosstone написав:
  TASCOMBANK написав:
  Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK, а будет "пудра для мужчин", например с категориями авто, АЗС, ремонт?

2. Когда уже "приведи друга" запустите полноценно? У меня как раз есть пара-тройка потенциально-желающих друзей, но без мотивации идти как-то неинтересно


Касательно первого вопроса информация зафиксирована на ответственные подразделения.

Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы.
Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/

Мне лучше перейти по публичной ссылке клиента, чем давать кому-то свой номер телефона.
Можно хотя бы давать любой свой номер, не обязательно зарегистрированный в тасе?



Возможно только финансовый номер телефона, для того чтобы получить бонус.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2651
З нами з: 17.07.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:19

  Slx написав:
  Bosstone написав:Надеюсь что предложение изменения Кред.лима по запросу из приложения Tas2U тоже передано ответственному подразделению. Хотя бы раз в квартал, а то портить время, бумагу, пластик и человекочасы на подобное - слишком громоздко и расточительно.


Да, ещё ранее информация была передана.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2651
З нами з: 17.07.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:46

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK

Аналог карты Weekend Card планируют запустить?
Если планируют, то нужно добавить ещё 2 валюты: Швейцарский франк и Российский рубль.
Kevin
 
Повідомлень: 212
З нами з: 24.09.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:11

Re: ТАСКОМБАНК

  Kevin написав: нужно добавить ещё ... и Российский рубль

Думаю этого не произойдет :!: Причем очень правильно, если это не произойдет :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:02

TASCOMBANK
А когда можно будет оплатить в Тас2У "Киевоблгазсбыт"? И счета получаю и второй месяц - невозможно оплатить. Месяц назад оставил заявку на горячке, сегодня звонил- еще рассматривается. Уберите тогда.
lel
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 10.12.13
Подякував: 924 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 21:08

Форумчане - это только у меня не работает открытие нового депозита с тас2ю - ни с мобилы ни с веба? Показывает что запрос идет - потом "Не удалось загрузить информацию.Пожалуйста попробуйте еще раз позже". Поломалось? :cry:
pcust32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 30.08.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2804280528062807
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: solomia, wig і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14360)
11.08.2019 23:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.