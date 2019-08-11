Доброе утро, рекомендуем следить за новостями на официальном сайте.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 07:45
Додано: Пон 12 сер, 2019 08:49
Додано: Пон 12 сер, 2019 08:53
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:00
Re: ТАСКОМБАНК
А что с сайтом? И что с открытием депо в ТАС2ю всем же интересно? Не вижу инфосообщений в веб ТАС2ю (может там и не было, не помню,в ТАС24 были), как в моб ТАС2ю?
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:09
Re: ТАСКОМБАНК
если через мастерпасс платить викой, кишмиш есть?
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:22
Зараз переглядають цей форум: бульбик, AVF, Hack-Stock, Stringer, TASCOMBANK, Кочевник і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|