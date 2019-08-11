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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 07:45
Kevin написав:TASCOMBANK
Аналог карты Weekend Card планируют запустить?
Если планируют, то нужно добавить ещё 2 валюты: Швейцарский франк и Российский рубль.
Доброе утро, рекомендуем следить за новостями на официальном сайте.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 08:53
lel написав:TASCOMBANK
А когда можно будет оплатить в Тас2У "Киевоблгазсбыт"? И счета получаю и второй месяц - невозможно оплатить. Месяц назад оставил заявку на горячке, сегодня звонил- еще рассматривается. Уберите тогда.
А мне ответьте,плиз.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:00
А что с сайтом? И что с открытием депо в ТАС2ю всем же интересно? Не вижу инфосообщений в веб ТАС2ю (может там и не было, не помню,в ТАС24 были), как в моб ТАС2ю?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:09
если через мастерпасс платить викой, кишмиш есть?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:22
Hack-Stock написав:
если через мастерпасс платить викой, кишмиш есть?
Є. Інтернетний.
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