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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 07:45

  Kevin написав:TASCOMBANK

Аналог карты Weekend Card планируют запустить?
Если планируют, то нужно добавить ещё 2 валюты: Швейцарский франк и Российский рубль.


Доброе утро, рекомендуем следить за новостями на официальном сайте.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:49

  pcust32 написав:Форумчане - это только у меня не работает открытие нового депозита с тас2ю - ни с мобилы ни с веба? Показывает что запрос идет - потом "Не удалось загрузить информацию.Пожалуйста попробуйте еще раз позже". Поломалось? :cry:


Ответили в лс.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:53

  lel написав:TASCOMBANK
А когда можно будет оплатить в Тас2У "Киевоблгазсбыт"? И счета получаю и второй месяц - невозможно оплатить. Месяц назад оставил заявку на горячке, сегодня звонил- еще рассматривается. Уберите тогда.

А мне ответьте,плиз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:00

Re: ТАСКОМБАНК

А что с сайтом? И что с открытием депо в ТАС2ю всем же интересно? Не вижу инфосообщений в веб ТАС2ю (может там и не было, не помню,в ТАС24 были), как в моб ТАС2ю?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:09

Re: ТАСКОМБАНК

если через мастерпасс платить викой, кишмиш есть?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:22

  Hack-Stock написав:если через мастерпасс платить викой, кишмиш есть?

Є. Інтернетний.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:30

  lel написав:
  lel написав:TASCOMBANK
А когда можно будет оплатить в Тас2У "Киевоблгазсбыт"? И счета получаю и второй месяц - невозможно оплатить. Месяц назад оставил заявку на горячке, сегодня звонил- еще рассматривается. Уберите тогда.




Да, на данный момент ведутся работы по восстановлению работоспособности оплаты Київоблгазсбут. Ваш запрос ещё в работе, как только она будет решена, ожидайте пожалуйста обратной связи.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:38

  isen написав:А что с сайтом? И что с открытием депо в ТАС2ю всем же интересно? Не вижу инфосообщений в веб ТАС2ю (может там и не было, не помню,в ТАС24 были), как в моб ТАС2ю?



Идёт восстановление работоспособности нового сайта, пока-что работает только старый.
Открытие депозита в ТАС2Ю работает корректно.
В web-версии TAS2U инфосообщений нет, только в мобильной.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:40

Re: ТАСКОМБАНК

Вопрос к банку.

Я на днях оформил карточку "Большая Пятерка".
Мне дали очень низкий лимит 1000грн.

Сегодня я был в отделении банка, как выяснилось, меня оформили в банке как неофициально трудоустроенным, хотя доход я получаю официально (офорлен в банке Конкорд (ранее были счета в Привате), как ФОП), плачу налоги 5% с дохода.

Мне сказали поднести документы подтверждающие доход, какие конкретно, можете написать?

Я веду налоговую отчетность в электронной форме:
Подойдет ли распечатка формы F0103306?
При оформлении карты её отказались принять, возможна ли ошибка оформляющего меня сотрудника? Монобанку F0103306 подошла.
Либо распечатка формы F1401802?
vpchelko
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