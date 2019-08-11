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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 07:45
Додано: Пон 12 сер, 2019 08:49
Додано: Пон 12 сер, 2019 08:53
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:00
Re: ТАСКОМБАНК
А что с сайтом? И что с открытием депо в ТАС2ю всем же интересно? Не вижу инфосообщений в веб ТАС2ю (может там и не было, не помню,в ТАС24 были), как в моб ТАС2ю?
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:09
Re: ТАСКОМБАНК
если через мастерпасс платить викой, кишмиш есть?
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:22
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:30
Да, на данный момент ведутся работы по восстановлению работоспособности оплаты Київоблгазсбут. Ваш запрос ещё в работе, как только она будет решена, ожидайте пожалуйста обратной связи.
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:38
Идёт восстановление работоспособности нового сайта, пока-что работает только старый.
Открытие депозита в ТАС2Ю работает корректно.
В web-версии TAS2U инфосообщений нет, только в мобильной.
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:40
Re: ТАСКОМБАНК
Вопрос к банку.
Я на днях оформил карточку "Большая Пятерка".
Мне дали очень низкий лимит 1000грн.
Сегодня я был в отделении банка, как выяснилось, меня оформили в банке как неофициально трудоустроенным, хотя доход я получаю официально (офорлен в банке Конкорд (ранее были счета в Привате), как ФОП), плачу налоги 5% с дохода.
Мне сказали поднести документы подтверждающие доход, какие конкретно, можете написать?
Я веду налоговую отчетность в электронной форме:
Подойдет ли распечатка формы F0103306? Монобанку она подошла.
При оформлении карты её отказались принять, возможна ли ошибка оформляющего меня сотрудника?
Либо распечатка формы F1401802?
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