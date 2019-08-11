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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:28
Kevin написав:TASCOMBANK
Аналог карты Weekend Card планируют запустить?
Если планируют, то нужно добавить ещё 2 валюты: Швейцарский франк и Российский рубль.
Зачем такой экзот?
Если уж добавлять, то турецкую лиру и польский злотый.
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