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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2806280728082809 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 176 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 176 Додано: Пон 12 сер, 2019 11:28 Kevin написав: TASCOMBANK



Аналог карты Weekend Card планируют запустить?

Если планируют, то нужно добавить ещё 2 валюты: Швейцарский франк и Российский рубль. Аналог карты Weekend Card планируют запустить?Если планируют, то нужно добавить ещё 2 валюты: Швейцарский франк и Российский рубль.

Зачем такой экзот?

Если уж добавлять, то турецкую лиру и польский злотый. Зачем такой экзот?Если уж добавлять, то турецкую лиру и польский злотый. wig

Повідомлень: 4356 З нами з: 06.01.12 Подякував: 59 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 13:37 TASCOMBANK написав: Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы.

Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/ Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы.Если необходима ссылка -

Бред полный, мне порекомендовал карту здесь один форумчанин (привет Искатель) - ни 100, ни даже 50 грн я не получил. Ему кстати также бонус не пришел, по крайней мере первые дни после получения и активации карты.

По форуму я уже был наслышан про "специфику" банка и решил потормошить гарячку. С начала сказали что начислиться через неделю, потом пробовали отфутболить и говорили что начисляется через две недели. Зарегистрировал обращение там какое-то, звонил еще уточнял как там, потому-что не было ответа долго - сказали что еще на рассмотрении. В итоге через полторы недели перезвонили и объяснили что у человека, что меня привел, были какие-то спец-условия и бонус полагается только ему. Забыли ему видимо сообщить об этом.

Развели вообщем меня с этим бонусом здесь Бред полный, мне порекомендовал карту здесь один форумчанин (привет Искатель) - ни 100, ни даже 50 грн я не получил. Ему кстати также бонус не пришел, по крайней мере первые дни после получения и активации карты.По форуму я уже был наслышан про "специфику" банка и решил потормошить гарячку. С начала сказали что начислиться через неделю, потом пробовали отфутболить и говорили что начисляется через две недели. Зарегистрировал обращение там какое-то, звонил еще уточнял как там, потому-что не было ответа долго - сказали что еще на рассмотрении. В итоге через полторы недели перезвонили и объяснили что у человека, что меня привел, были какие-то спец-условия и бонус полагается только ему. Забыли ему видимо сообщить об этом.Развели вообщем меня с этим бонусом здесь Monk23 Повідомлень: 5 З нами з: 11.07.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 14:10 Monk23 написав: TASCOMBANK написав: Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы.

Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/ Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы.Если необходима ссылка -

Бред полный, мне порекомендовал карту здесь один форумчанин (привет Искатель) - ни 100, ни даже 50 грн я не получил. Ему кстати также бонус не пришел, по крайней мере первые дни после получения и активации карты.

По форуму я уже был наслышан про "специфику" банка и решил потормошить гарячку. С начала сказали что начислиться через неделю, потом пробовали отфутболить и говорили что начисляется через две недели. Зарегистрировал обращение там какое-то, звонил еще уточнял как там, потому-что не было ответа долго - сказали что еще на рассмотрении. В итоге через полторы недели перезвонили и объяснили что у человека, что меня привел, были какие-то спец-условия и бонус полагается только ему. Забыли ему видимо сообщить об этом.

Развели вообщем меня с этим бонусом здесь Бред полный, мне порекомендовал карту здесь один форумчанин (привет Искатель) - ни 100, ни даже 50 грн я не получил. Ему кстати также бонус не пришел, по крайней мере первые дни после получения и активации карты.По форуму я уже был наслышан про "специфику" банка и решил потормошить гарячку. С начала сказали что начислиться через неделю, потом пробовали отфутболить и говорили что начисляется через две недели. Зарегистрировал обращение там какое-то, звонил еще уточнял как там, потому-что не было ответа долго - сказали что еще на рассмотрении. В итоге через полторы недели перезвонили и объяснили что у человека, что меня привел, были какие-то спец-условия и бонус полагается только ему. Забыли ему видимо сообщить об этом.Развели вообщем меня с этим бонусом здесь



Приветствую, дружище!

Я бы тоже хотел уточнить у представителя банка, что это за "спецусловия" у меня были? И почему во всех банках программа "Приведи друга" работает для всех одинаково, и бонусы начисляются обоим, и только в "ТАСе", как оказалось, одним дают по 100 грн, другим по 50, третим дают обоим, а четвертым - только одному.

Что это за фигня? И хоть я никоим образом не виноват, но мне крайне неудобно, что с человеком так вышло...

Может, исправите ситуацию?



P.S. В любом случае никому рекомендовать больше карты ТАСа таким образом не буду ((( Это просто позор какой-то, а не программа! Приветствую, дружище!Я бы тоже хотел уточнить у представителя банка, что это за "спецусловия" у меня были? И почему во всех банках программа "Приведи друга" работает для всех одинаково, и бонусы начисляются обоим, и только в "ТАСе", как оказалось, одним дают по 100 грн, другим по 50, третим дают обоим, а четвертым - только одному.Что это за фигня? И хоть я никоим образом не виноват, но мне крайне неудобно, что с человеком так вышло...Может, исправите ситуацию?P.S. В любом случае никому рекомендовать больше карты ТАСа таким образом не буду ((( Это просто позор какой-то, а не программа! Искатель Повідомлень: 3046 З нами з: 22.02.16 Подякував: 434 раз. Подякували: 945 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 14:30 Re: ТАСКОМБАНК А я давно говорю что тас - сказочный банк. И сказка эта про злую мачеху и кощея бессмертного, которые садистически мучают своих падчериц. То 1000 грн кредлима дадут и крутись на них как хошь, скорее всего расчет на то что ты сам свалишь в другой банк, а еще больше похоже на кастинг, типа поиск тупого и богатого для дойки. Чеки за оплату коммуналки не дают - не докажешь никому что оплатил, чека же нету и распечатать его нет возможности в т2ю. Обслуживание ниже плинтуса, как по уровню знаний так и по этике. Сроки проводок, недопроводок и овердрафты, зависания денег на транзитных счетах. Впаривание страховок. Впаривание карт с 3 месячным сроком действия. По отделению шарятся друзья работников, как у себя дома. и.т.д. и.т.п. устану описывать все чудеса... Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 12 сер, 2019 14:35, всього редагувалось 1 раз. Maksi2 Повідомлень: 78 З нами з: 18.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 14:35 Maksi2 написав: А я давно говорю что тас - сказочный банк. И сказка эта про злую мачеху и кощея бессмертного, которые садистически мучают своих падчериц. То 1000 грн кредлима дадут и крутись на них как хошь, скорее всего расчет на то что ты сам свалишь в другой банк, а еще больше похоже на кастинг, типа поиск тупого и богатого для дойки. Чеки за оплату коммуналки не дают - не докажешь никому что оплатил, чека же нету и распечатать его нет возможности в т2ю. Обслуживание ниже плинтуса, как по уровню знаний так и по этике. Сроки проводок, недопроводок и овердрафты. Впаривание страховок. Впаривание карт с 3 месячным сроком действия. и.т.д. и.т.п. устану описывать все чудеса... А я давно говорю что тас - сказочный банк. И сказка эта про злую мачеху и кощея бессмертного, которые садистически мучают своих падчериц. То 1000 грн кредлима дадут и крутись на них как хошь, скорее всего расчет на то что ты сам свалишь в другой банк, а еще больше похоже на кастинг, типа поиск тупого и богатого для дойки. Чеки за оплату коммуналки не дают - не докажешь никому что оплатил, чека же нету и распечатать его нет возможности в т2ю. Обслуживание ниже плинтуса, как по уровню знаний так и по этике. Сроки проводок, недопроводок и овердрафты. Впаривание страховок. Впаривание карт с 3 месячным сроком действия. и.т.д. и.т.п. устану описывать все чудеса...

Зато у них курсы по онлайн-обмену хорошие.

Только вот Викенд я взял за 365 грн (а акционных в этом году и не было, хорошо, что не ждал!), а кредлимита дали аж ноль. И сказали: "Раз изначально дали ноль, то и не надейся!"

Абыдно ((( Зато у них курсы по онлайн-обмену хорошие.Только вот Викенд я взял за 365 грн (а акционных в этом году и не было, хорошо, что не ждал!), а кредлимита дали аж ноль. И сказали: "Раз изначально дали ноль, то и не надейся!"Абыдно ((( Искатель Повідомлень: 3046 З нами з: 22.02.16 Подякував: 434 раз. Подякували: 945 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 14:37 Искатель написав: Викенд я взял за 365 грн (а акционных в этом году и не было, хорошо, что не ждал!), а кредлимита дали аж ноль. И сказали: "Раз изначально дали ноль, то и не надейся!"

Абыдно ((( Викенд я взял за 365 грн (а акционных в этом году и не было, хорошо, что не ждал!), а кредлимита дали аж ноль. И сказали: "Раз изначально дали ноль, то и не надейся!"Абыдно (((

Может надо было подождать и не покупать дебетку за 360 грн?

Тоже прокинули с кредлимом викенда. Может надо было подождать и не покупать дебетку за 360 грн?Тоже прокинули с кредлимом викенда. Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 12 сер, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз. Maksi2 Повідомлень: 78 З нами з: 18.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 14:39 Искатель написав: Monk23 написав: TASCOMBANK написав: Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы.

Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/ Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы.Если необходима ссылка -

Бред полный, мне порекомендовал карту здесь один форумчанин (привет Искатель) - ни 100, ни даже 50 грн я не получил. Ему кстати также бонус не пришел, по крайней мере первые дни после получения и активации карты.

По форуму я уже был наслышан про "специфику" банка и решил потормошить гарячку. С начала сказали что начислиться через неделю, потом пробовали отфутболить и говорили что начисляется через две недели. Зарегистрировал обращение там какое-то, звонил еще уточнял как там, потому-что не было ответа долго - сказали что еще на рассмотрении. В итоге через полторы недели перезвонили и объяснили что у человека, что меня привел, были какие-то спец-условия и бонус полагается только ему. Забыли ему видимо сообщить об этом.

Развели вообщем меня с этим бонусом здесь Бред полный, мне порекомендовал карту здесь один форумчанин (привет Искатель) - ни 100, ни даже 50 грн я не получил. Ему кстати также бонус не пришел, по крайней мере первые дни после получения и активации карты.По форуму я уже был наслышан про "специфику" банка и решил потормошить гарячку. С начала сказали что начислиться через неделю, потом пробовали отфутболить и говорили что начисляется через две недели. Зарегистрировал обращение там какое-то, звонил еще уточнял как там, потому-что не было ответа долго - сказали что еще на рассмотрении. В итоге через полторы недели перезвонили и объяснили что у человека, что меня привел, были какие-то спец-условия и бонус полагается только ему. Забыли ему видимо сообщить об этом.Развели вообщем меня с этим бонусом здесь



Приветствую, дружище!

Я бы тоже хотел уточнить у представителя банка, что это за "спецусловия" у меня были? И почему во всех банках программа "Приведи друга" работает для всех одинаково, и бонусы начисляются обоим, и только в "ТАСе", как оказалось, одним дают по 100 грн, другим по 50, третим дают обоим, а четвертым - только одному.

Что это за фигня? И хоть я никоим образом не виноват, но мне крайне неудобно, что с человеком так вышло...

Может, исправите ситуацию?



P.S. В любом случае никому рекомендовать больше карты ТАСа таким образом не буду ((( Это просто позор какой-то, а не программа! Приветствую, дружище!Я бы тоже хотел уточнить у представителя банка, что это за "спецусловия" у меня были? И почему во всех банках программа "Приведи друга" работает для всех одинаково, и бонусы начисляются обоим, и только в "ТАСе", как оказалось, одним дают по 100 грн, другим по 50, третим дают обоим, а четвертым - только одному.Что это за фигня? И хоть я никоим образом не виноват, но мне крайне неудобно, что с человеком так вышло...Может, исправите ситуацию?P.S. В любом случае никому рекомендовать больше карты ТАСа таким образом не буду ((( Это просто позор какой-то, а не программа!





Добрый день, на данный момент действует бонус 50/50.

До этого Вам могли предложить индивидуальный бонус, который был озвучен при исходящем звонке от представителя банка. Добрый день, на данный момент действует бонус 50/50.До этого Вам могли предложить индивидуальный бонус, который был озвучен при исходящем звонке от представителя банка. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2656 З нами з: 17.07.15 Подякував: 11 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 14:41 TASCOMBANK написав: Добрый день, на данный момент действует бонус 50/50.

До этого Вам могли предложить индивидуальный бонус, который был озвучен при исходящем звонке от представителя банка. Добрый день, на данный момент действует бонус 50/50.До этого Вам могли предложить индивидуальный бонус, который был озвучен при исходящем звонке от представителя банка.



Жаль, что я не записываю разговоры, что и как озвучили... Ладно, проехали.

Где можно прочитать по "бонусу 50/50", на сайте есть описание?



И... чтобы два раза не писать. Скажите, если дали изначально Weekend (за деньги, не акционную!) с нулевым кредлимитом - это уже окончательный приговор? Или есть шанс, что "когда-нибудь", а? Жаль, что я не записываю разговоры, что и как озвучили... Ладно, проехали.Где можно прочитать по "бонусу 50/50", на сайте есть описание?И... чтобы два раза не писать. Скажите, если дали изначально Weekend (за деньги, не акционную!) с нулевым кредлимитом - это уже окончательный приговор? Или есть шанс, что "когда-нибудь", а? Искатель Повідомлень: 3046 З нами з: 22.02.16 Подякував: 434 раз. Подякували: 945 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 15:32 Искатель написав: TASCOMBANK написав: Добрый день, на данный момент действует бонус 50/50.

До этого Вам могли предложить индивидуальный бонус, который был озвучен при исходящем звонке от представителя банка. Добрый день, на данный момент действует бонус 50/50.До этого Вам могли предложить индивидуальный бонус, который был озвучен при исходящем звонке от представителя банка.



Жаль, что я не записываю разговоры, что и как озвучили... Ладно, проехали.

Где можно прочитать по "бонусу 50/50", на сайте есть описание?



И... чтобы два раза не писать. Скажите, если дали изначально Weekend (за деньги, не акционную!) с нулевым кредлимитом - это уже окончательный приговор? Или есть шанс, что "когда-нибудь", а? Жаль, что я не записываю разговоры, что и как озвучили... Ладно, проехали.Где можно прочитать по "бонусу 50/50", на сайте есть описание?И... чтобы два раза не писать. Скажите, если дали изначально Weekend (за деньги, не акционную!) с нулевым кредлимитом - это уже окончательный приговор? Или есть шанс, что "когда-нибудь", а?

шанс есть однозначно шанс есть однозначно F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9675 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 15:37 Re: ТАСКОМБАНК Кому надо 50 грн за открытие Б5 обращайтесь isen Повідомлень: 406 З нами з: 21.12.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2806280728082809 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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