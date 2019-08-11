TASCOMBANK написав:Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы. Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/
Бред полный, мне порекомендовал карту здесь один форумчанин (привет Искатель) - ни 100, ни даже 50 грн я не получил. Ему кстати также бонус не пришел, по крайней мере первые дни после получения и активации карты. По форуму я уже был наслышан про "специфику" банка и решил потормошить гарячку. С начала сказали что начислиться через неделю, потом пробовали отфутболить и говорили что начисляется через две недели. Зарегистрировал обращение там какое-то, звонил еще уточнял как там, потому-что не было ответа долго - сказали что еще на рассмотрении. В итоге через полторы недели перезвонили и объяснили что у человека, что меня привел, были какие-то спец-условия и бонус полагается только ему. Забыли ему видимо сообщить об этом. Развели вообщем меня с этим бонусом здесь
TASCOMBANK написав:Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы. Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/
Бред полный, мне порекомендовал карту здесь один форумчанин (привет Искатель) - ни 100, ни даже 50 грн я не получил. Ему кстати также бонус не пришел, по крайней мере первые дни после получения и активации карты. По форуму я уже был наслышан про "специфику" банка и решил потормошить гарячку. С начала сказали что начислиться через неделю, потом пробовали отфутболить и говорили что начисляется через две недели. Зарегистрировал обращение там какое-то, звонил еще уточнял как там, потому-что не было ответа долго - сказали что еще на рассмотрении. В итоге через полторы недели перезвонили и объяснили что у человека, что меня привел, были какие-то спец-условия и бонус полагается только ему. Забыли ему видимо сообщить об этом. Развели вообщем меня с этим бонусом здесь
Приветствую, дружище! Я бы тоже хотел уточнить у представителя банка, что это за "спецусловия" у меня были? И почему во всех банках программа "Приведи друга" работает для всех одинаково, и бонусы начисляются обоим, и только в "ТАСе", как оказалось, одним дают по 100 грн, другим по 50, третим дают обоим, а четвертым - только одному. Что это за фигня? И хоть я никоим образом не виноват, но мне крайне неудобно, что с человеком так вышло... Может, исправите ситуацию?
P.S. В любом случае никому рекомендовать больше карты ТАСа таким образом не буду ((( Это просто позор какой-то, а не программа!
А я давно говорю что тас - сказочный банк. И сказка эта про злую мачеху и кощея бессмертного, которые садистически мучают своих падчериц. То 1000 грн кредлима дадут и крутись на них как хошь, скорее всего расчет на то что ты сам свалишь в другой банк, а еще больше похоже на кастинг, типа поиск тупого и богатого для дойки. Чеки за оплату коммуналки не дают - не докажешь никому что оплатил, чека же нету и распечатать его нет возможности в т2ю. Обслуживание ниже плинтуса, как по уровню знаний так и по этике. Сроки проводок, недопроводок и овердрафты, зависания денег на транзитных счетах. Впаривание страховок. Впаривание карт с 3 месячным сроком действия. По отделению шарятся друзья работников, как у себя дома. и.т.д. и.т.п. устану описывать все чудеса...
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 12 сер, 2019 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2 написав:А я давно говорю что тас - сказочный банк. И сказка эта про злую мачеху и кощея бессмертного, которые садистически мучают своих падчериц. То 1000 грн кредлима дадут и крутись на них как хошь, скорее всего расчет на то что ты сам свалишь в другой банк, а еще больше похоже на кастинг, типа поиск тупого и богатого для дойки. Чеки за оплату коммуналки не дают - не докажешь никому что оплатил, чека же нету и распечатать его нет возможности в т2ю. Обслуживание ниже плинтуса, как по уровню знаний так и по этике. Сроки проводок, недопроводок и овердрафты. Впаривание страховок. Впаривание карт с 3 месячным сроком действия. и.т.д. и.т.п. устану описывать все чудеса...
Зато у них курсы по онлайн-обмену хорошие. Только вот Викенд я взял за 365 грн (а акционных в этом году и не было, хорошо, что не ждал!), а кредлимита дали аж ноль. И сказали: "Раз изначально дали ноль, то и не надейся!" Абыдно (((
TASCOMBANK написав:Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы. Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/
Бред полный, мне порекомендовал карту здесь один форумчанин (привет Искатель) - ни 100, ни даже 50 грн я не получил. Ему кстати также бонус не пришел, по крайней мере первые дни после получения и активации карты. По форуму я уже был наслышан про "специфику" банка и решил потормошить гарячку. С начала сказали что начислиться через неделю, потом пробовали отфутболить и говорили что начисляется через две недели. Зарегистрировал обращение там какое-то, звонил еще уточнял как там, потому-что не было ответа долго - сказали что еще на рассмотрении. В итоге через полторы недели перезвонили и объяснили что у человека, что меня привел, были какие-то спец-условия и бонус полагается только ему. Забыли ему видимо сообщить об этом. Развели вообщем меня с этим бонусом здесь
Приветствую, дружище! Я бы тоже хотел уточнить у представителя банка, что это за "спецусловия" у меня были? И почему во всех банках программа "Приведи друга" работает для всех одинаково, и бонусы начисляются обоим, и только в "ТАСе", как оказалось, одним дают по 100 грн, другим по 50, третим дают обоим, а четвертым - только одному. Что это за фигня? И хоть я никоим образом не виноват, но мне крайне неудобно, что с человеком так вышло... Может, исправите ситуацию?
P.S. В любом случае никому рекомендовать больше карты ТАСа таким образом не буду ((( Это просто позор какой-то, а не программа!
Добрый день, на данный момент действует бонус 50/50. До этого Вам могли предложить индивидуальный бонус, который был озвучен при исходящем звонке от представителя банка.