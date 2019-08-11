RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2806280728082809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:28

  Kevin написав:TASCOMBANK

Аналог карты Weekend Card планируют запустить?
Если планируют, то нужно добавить ещё 2 валюты: Швейцарский франк и Российский рубль.

Зачем такой экзот?
Если уж добавлять, то турецкую лиру и польский злотый.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4356
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:37

  TASCOMBANK написав:Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы.
Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/

Бред полный, мне порекомендовал карту здесь один форумчанин (привет Искатель) - ни 100, ни даже 50 грн я не получил. Ему кстати также бонус не пришел, по крайней мере первые дни после получения и активации карты.
По форуму я уже был наслышан про "специфику" банка и решил потормошить гарячку. С начала сказали что начислиться через неделю, потом пробовали отфутболить и говорили что начисляется через две недели. Зарегистрировал обращение там какое-то, звонил еще уточнял как там, потому-что не было ответа долго - сказали что еще на рассмотрении. В итоге через полторы недели перезвонили и объяснили что у человека, что меня привел, были какие-то спец-условия и бонус полагается только ему. Забыли ему видимо сообщить об этом.
Развели вообщем меня с этим бонусом здесь :D
Monk23
 
Повідомлень: 5
З нами з: 11.07.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:10

  Monk23 написав:
  TASCOMBANK написав:Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы.
Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/

Бред полный, мне порекомендовал карту здесь один форумчанин (привет Искатель) - ни 100, ни даже 50 грн я не получил. Ему кстати также бонус не пришел, по крайней мере первые дни после получения и активации карты.
По форуму я уже был наслышан про "специфику" банка и решил потормошить гарячку. С начала сказали что начислиться через неделю, потом пробовали отфутболить и говорили что начисляется через две недели. Зарегистрировал обращение там какое-то, звонил еще уточнял как там, потому-что не было ответа долго - сказали что еще на рассмотрении. В итоге через полторы недели перезвонили и объяснили что у человека, что меня привел, были какие-то спец-условия и бонус полагается только ему. Забыли ему видимо сообщить об этом.
Развели вообщем меня с этим бонусом здесь :D


Приветствую, дружище!
Я бы тоже хотел уточнить у представителя банка, что это за "спецусловия" у меня были? И почему во всех банках программа "Приведи друга" работает для всех одинаково, и бонусы начисляются обоим, и только в "ТАСе", как оказалось, одним дают по 100 грн, другим по 50, третим дают обоим, а четвертым - только одному.
Что это за фигня? И хоть я никоим образом не виноват, но мне крайне неудобно, что с человеком так вышло...
Может, исправите ситуацию?

P.S. В любом случае никому рекомендовать больше карты ТАСа таким образом не буду ((( Это просто позор какой-то, а не программа!
Искатель
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 22.02.16
Подякував: 434 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:30

Re: ТАСКОМБАНК

А я давно говорю что тас - сказочный банк. И сказка эта про злую мачеху и кощея бессмертного, которые садистически мучают своих падчериц. То 1000 грн кредлима дадут и крутись на них как хошь, скорее всего расчет на то что ты сам свалишь в другой банк, а еще больше похоже на кастинг, типа поиск тупого и богатого для дойки. Чеки за оплату коммуналки не дают - не докажешь никому что оплатил, чека же нету и распечатать его нет возможности в т2ю. Обслуживание ниже плинтуса, как по уровню знаний так и по этике. Сроки проводок, недопроводок и овердрафты, зависания денег на транзитных счетах. Впаривание страховок. Впаривание карт с 3 месячным сроком действия. По отделению шарятся друзья работников, как у себя дома. и.т.д. и.т.п. устану описывать все чудеса...
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 12 сер, 2019 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
Повідомлень: 78
З нами з: 18.06.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:35

  Maksi2 написав:А я давно говорю что тас - сказочный банк. И сказка эта про злую мачеху и кощея бессмертного, которые садистически мучают своих падчериц. То 1000 грн кредлима дадут и крутись на них как хошь, скорее всего расчет на то что ты сам свалишь в другой банк, а еще больше похоже на кастинг, типа поиск тупого и богатого для дойки. Чеки за оплату коммуналки не дают - не докажешь никому что оплатил, чека же нету и распечатать его нет возможности в т2ю. Обслуживание ниже плинтуса, как по уровню знаний так и по этике. Сроки проводок, недопроводок и овердрафты. Впаривание страховок. Впаривание карт с 3 месячным сроком действия. и.т.д. и.т.п. устану описывать все чудеса...

Зато у них курсы по онлайн-обмену хорошие.
Только вот Викенд я взял за 365 грн (а акционных в этом году и не было, хорошо, что не ждал!), а кредлимита дали аж ноль. И сказали: "Раз изначально дали ноль, то и не надейся!"
Абыдно (((
Искатель
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 22.02.16
Подякував: 434 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:37

  Искатель написав:Викенд я взял за 365 грн (а акционных в этом году и не было, хорошо, что не ждал!), а кредлимита дали аж ноль. И сказали: "Раз изначально дали ноль, то и не надейся!"
Абыдно (((

Может надо было подождать и не покупать дебетку за 360 грн?
Тоже прокинули с кредлимом викенда.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 12 сер, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
Повідомлень: 78
З нами з: 18.06.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:39

  Искатель написав:
  Monk23 написав:
  TASCOMBANK написав:Что вы имеете ввиду под "полноценно"? Сейчас каждый клиент-пользователь кредитной карты Б5 может порекомендовать друга, и получить вместе с рекомендованным другом бонусы.
Если необходима ссылка - https://friend.tascombank.ua/

Бред полный, мне порекомендовал карту здесь один форумчанин (привет Искатель) - ни 100, ни даже 50 грн я не получил. Ему кстати также бонус не пришел, по крайней мере первые дни после получения и активации карты.
По форуму я уже был наслышан про "специфику" банка и решил потормошить гарячку. С начала сказали что начислиться через неделю, потом пробовали отфутболить и говорили что начисляется через две недели. Зарегистрировал обращение там какое-то, звонил еще уточнял как там, потому-что не было ответа долго - сказали что еще на рассмотрении. В итоге через полторы недели перезвонили и объяснили что у человека, что меня привел, были какие-то спец-условия и бонус полагается только ему. Забыли ему видимо сообщить об этом.
Развели вообщем меня с этим бонусом здесь :D


Приветствую, дружище!
Я бы тоже хотел уточнить у представителя банка, что это за "спецусловия" у меня были? И почему во всех банках программа "Приведи друга" работает для всех одинаково, и бонусы начисляются обоим, и только в "ТАСе", как оказалось, одним дают по 100 грн, другим по 50, третим дают обоим, а четвертым - только одному.
Что это за фигня? И хоть я никоим образом не виноват, но мне крайне неудобно, что с человеком так вышло...
Может, исправите ситуацию?

P.S. В любом случае никому рекомендовать больше карты ТАСа таким образом не буду ((( Это просто позор какой-то, а не программа!



Добрый день, на данный момент действует бонус 50/50.
До этого Вам могли предложить индивидуальный бонус, который был озвучен при исходящем звонке от представителя банка.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 17.07.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:41

  TASCOMBANK написав:Добрый день, на данный момент действует бонус 50/50.
До этого Вам могли предложить индивидуальный бонус, который был озвучен при исходящем звонке от представителя банка.


Жаль, что я не записываю разговоры, что и как озвучили... Ладно, проехали.
Где можно прочитать по "бонусу 50/50", на сайте есть описание?

И... чтобы два раза не писать. Скажите, если дали изначально Weekend (за деньги, не акционную!) с нулевым кредлимитом - это уже окончательный приговор? Или есть шанс, что "когда-нибудь", а?
Искатель
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 22.02.16
Подякував: 434 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:32

  Искатель написав:
  TASCOMBANK написав:Добрый день, на данный момент действует бонус 50/50.
До этого Вам могли предложить индивидуальный бонус, который был озвучен при исходящем звонке от представителя банка.


Жаль, что я не записываю разговоры, что и как озвучили... Ладно, проехали.
Где можно прочитать по "бонусу 50/50", на сайте есть описание?

И... чтобы два раза не писать. Скажите, если дали изначально Weekend (за деньги, не акционную!) с нулевым кредлимитом - это уже окончательный приговор? Или есть шанс, что "когда-нибудь", а?

шанс есть однозначно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9675
З нами з: 23.01.13
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:37

Re: ТАСКОМБАНК

Кому надо 50 грн за открытие Б5 обращайтесь
isen
 
Повідомлень: 406
З нами з: 21.12.15
Подякував: 66 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2806280728082809
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen, liliya_logical, Slx, TDK, V2, vollena71, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74502)
12.08.2019 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.