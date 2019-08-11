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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:58
Re: ТАСКОМБАНК
Stringer, через заяву на имя начальника отделения?
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:05
если вы о лимите, то нет.
если по платному викенду не дали лимит, то надо подождать до следующего снятия абонки, если за год не подняли, то карту лучше закрывать. моему приятелю через пол года использования холявного безлимитного викенда, насыпали 3000
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:42
В впевнені, що це якось пов'язано з абонплатою? Йому налили не тоді, коли усім підвищували?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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