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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2807280828092810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:58

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer, через заяву на имя начальника отделения?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:05

  MASolomko написав:Stringer, через заяву на имя начальника отделения?

если вы о лимите, то нет.
если по платному викенду не дали лимит, то надо подождать до следующего снятия абонки, если за год не подняли, то карту лучше закрывать. моему приятелю через пол года использования холявного безлимитного викенда, насыпали 3000
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:42

  Stringer написав:
  MASolomko написав:Stringer, через заяву на имя начальника отделения?

если вы о лимите, то нет.
если по платному викенду не дали лимит, то надо подождать до следующего снятия абонки, если за год не подняли, то карту лучше закрывать. моему приятелю через пол года использования холявного безлимитного викенда, насыпали 3000

В впевнені, що це якось пов'язано з абонплатою? Йому налили не тоді, коли усім підвищували?
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