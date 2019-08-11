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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:58
Stringer, через заяву на имя начальника отделения?
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MASolomko
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:05
MASolomko написав:
Stringer, через заяву на имя начальника отделения?
если вы о лимите, то нет.
если по платному викенду не дали лимит, то надо подождать до следующего снятия абонки, если за год не подняли, то карту лучше закрывать. моему приятелю через пол года использования холявного безлимитного викенда, насыпали 3000
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:42
Stringer написав: MASolomko написав:
Stringer, через заяву на имя начальника отделения?
если вы о лимите, то нет.
если по платному викенду не дали лимит, то надо подождать до следующего снятия абонки, если за год не подняли, то карту лучше закрывать. моему приятелю через пол года использования холявного безлимитного викенда, насыпали 3000
В впевнені, що це якось пов'язано з абонплатою? Йому налили не тоді, коли усім підвищували?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 18:16
klug написав: Stringer написав: MASolomko написав:
Stringer, через заяву на имя начальника отделения?
если вы о лимите, то нет.
если по платному викенду не дали лимит, то надо подождать до следующего снятия абонки, если за год не подняли, то карту лучше закрывать. моему приятелю через пол года использования холявного безлимитного викенда, насыпали 3000
В впевнені, що це якось пов'язано з абонплатою? Йому налили не тоді, коли усім підвищували?
Нет, не уверен, но закрыв карту и открыв новую, вы точно ещё раз пройдёте скоринг и есть шанс получить лимит отдельно от того, когда его повышают всем
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