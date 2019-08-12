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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:58
Stringer, через заяву на имя начальника отделения?
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MASolomko
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:05
MASolomko написав:
Stringer, через заяву на имя начальника отделения?
если вы о лимите, то нет.
если по платному викенду не дали лимит, то надо подождать до следующего снятия абонки, если за год не подняли, то карту лучше закрывать. моему приятелю через пол года использования холявного безлимитного викенда, насыпали 3000
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:42
Stringer написав: MASolomko написав:
Stringer, через заяву на имя начальника отделения?
если вы о лимите, то нет.
если по платному викенду не дали лимит, то надо подождать до следующего снятия абонки, если за год не подняли, то карту лучше закрывать. моему приятелю через пол года использования холявного безлимитного викенда, насыпали 3000
В впевнені, що це якось пов'язано з абонплатою? Йому налили не тоді, коли усім підвищували?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 18:16
klug написав: Stringer написав: MASolomko написав:
Stringer, через заяву на имя начальника отделения?
если вы о лимите, то нет.
если по платному викенду не дали лимит, то надо подождать до следующего снятия абонки, если за год не подняли, то карту лучше закрывать. моему приятелю через пол года использования холявного безлимитного викенда, насыпали 3000
В впевнені, що це якось пов'язано з абонплатою? Йому налили не тоді, коли усім підвищували?
Нет, не уверен, но закрыв карту и открыв новую, вы точно ещё раз пройдёте скоринг и есть шанс получить лимит отдельно от того, когда его повышают всем
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Додано: Пон 12 сер, 2019 20:42
Stringer написав: klug написав:
Нет, не уверен, но закрыв карту и открыв новую, вы точно ещё раз пройдёте скоринг и есть шанс получить лимит отдельно от того, когда его повышают всем
Получил карту за полтора месяца до того как недавно наливали, с нулем, многим налили, а мне нет. Думаете нальют в следующий раз? Когда кстати это будет? В этом году?
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Додано: Пон 12 сер, 2019 20:49
Вроде писали что "новым" картам не повышают при общем пересмотре. Новые это до полугода
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:01
Искатель написав: TASCOMBANK написав:
Добрый день, на данный момент действует бонус 50/50.
До этого Вам могли предложить индивидуальный бонус, который был озвучен при исходящем звонке от представителя банка.
Жаль, что я не записываю разговоры, что и как озвучили... Ладно, проехали.
Где можно прочитать по "бонусу 50/50", на сайте есть описание?
И... чтобы два раза не писать. Скажите, если дали изначально Weekend (за деньги, не акционную!) с нулевым кредлимитом - это уже окончательный приговор? Или есть шанс, что "когда-нибудь", а?
Всегда можно из 100 отдать другу 50 (перевести на его карту), если было какое-то недоразумение и вам дали 100, а другу 0...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:04
Stringer написав: klug написав: MASolomko написав:
Stringer, через заяву на имя начальника отделения?
Stringer написав:
если вы о лимите, то нет.
если по платному викенду не дали лимит, то надо подождать до следующего снятия абонки, если за год не подняли, то карту лучше закрывать. моему приятелю через пол года использования холявного безлимитного викенда, насыпали 3000
В впевнені, що це якось пов'язано з абонплатою? Йому налили не тоді, коли усім підвищували?
Нет, не уверен, но закрыв карту и открыв новую, вы точно ещё раз пройдёте скоринг и есть шанс получить лимит отдельно от того, когда его повышают всем
вот только новые уже не открывают...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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