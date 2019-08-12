Stringer написав:Нет, не уверен, но закрыв карту и открыв новую, вы точно ещё раз пройдёте скоринг и есть шанс получить лимит отдельно от того, когда его повышают всем
Я прошу прощения, но Викенды уже перестали выдавать. Если закрыть, но "открыть новую" не получится, не так ли?
FunFact: на офсайте Weekend остался с пометкой "3 24.06.2019 р. призупинено відкриття" и даже пдф с тарифами остался. Так что либо оставили для существующих владельцев тарифі вспомнить, либо есть шанс, что переоткроют после пересмотра условий по ней.
TASCOMBANK, а есть ссылка с МСС кодами для Вел5? Продукты:... АЗС:... ?
TASCOMBANK написав:Это Акция "Незалежний CASH BACK", которая действует с 24 по 26 августа. Если Вы оплачиваете смартфоном (Apple pay или Google pay) покупки в кафе и ресторанах при помощи карт Большая Пятерка и PudraCard, то получаете дополнительный CASH BACK 24% ("чистыми") от каждой покупки. Но также есть ограничение по сумме начисленного CASH BACK - 250 грн ("чистыми" 201,25 грн)
Дайте пожалуйста ссылку на официальные правила акции "Незалежний CASH BACK", спасибо.