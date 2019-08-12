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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2808280928102811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:07

  Stringer написав:
  Искатель написав:
  Stringer написав:Нет, не уверен, но закрыв карту и открыв новую, вы точно ещё раз пройдёте скоринг и есть шанс получить лимит отдельно от того, когда его повышают всем

Я прошу прощения, но Викенды уже перестали выдавать. Если закрыть, но "открыть новую" не получится, не так ли? :)

Ну там же точно никто пока знает - типа новым клиентам не выдают, но может тем, у кого он есть, можно закрыть и открыть новый... надо уточнять


Добрый день, такой возможности нет.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:07

  Искатель написав:
  Stringer написав:Нет, не уверен, но закрыв карту и открыв новую, вы точно ещё раз пройдёте скоринг и есть шанс получить лимит отдельно от того, когда его повышают всем

Я прошу прощения, но Викенды уже перестали выдавать. Если закрыть, но "открыть новую" не получится, не так ли? :)

FunFact: на офсайте Weekend остался с пометкой "3 24.06.2019 р. призупинено відкриття" и даже пдф с тарифами остался. Так что либо оставили для существующих владельцев тарифі вспомнить, либо есть шанс, что переоткроют после пересмотра условий по ней.

TASCOMBANK, а есть ссылка с МСС кодами для Вел5? Продукты:... АЗС:... ?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:12

TASCOMBANK

на сайте самый выгодный курс меняется 2 недели в подряд, а всегда говорят в отделении:
"валюты нету"

Ликвидируйте это халтуру. Закройте отделения.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:20

  Slx написав:TASCOMBANK, а есть ссылка с МСС кодами для Вел5? Продукты:... АЗС:... ?

Есть, смотреть приложение 1.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:05

  TASCOMBANK написав:Это Акция "Незалежний CASH BACK", которая действует с 24 по 26 августа. Если Вы оплачиваете смартфоном (Apple pay или Google pay) покупки в кафе и ресторанах при помощи карт Большая Пятерка и PudraCard, то получаете дополнительный CASH BACK 24% ("чистыми") от каждой покупки. Но также есть ограничение по сумме начисленного CASH BACK - 250 грн ("чистыми" 201,25 грн)

Дайте пожалуйста ссылку на официальные правила акции "Незалежний CASH BACK", спасибо.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:28

  Maksi2 написав:
  TASCOMBANK написав:Это Акция "Незалежний CASH BACK", которая действует с 24 по 26 августа. Если Вы оплачиваете смартфоном (Apple pay или Google pay) покупки в кафе и ресторанах при помощи карт Большая Пятерка и PudraCard, то получаете дополнительный CASH BACK 24% ("чистыми") от каждой покупки. Но также есть ограничение по сумме начисленного CASH BACK - 250 грн ("чистыми" 201,25 грн)

Дайте пожалуйста ссылку на официальные правила акции "Незалежний CASH BACK", спасибо.


tascombank.ua/24/
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:36

:arrow:
Востаннє редагувалось Vial в Вів 13 сер, 2019 12:46, всього редагувалось 1 раз.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кешбэк от меня лично).
60 грн. кешбэк за оформление Зелёной карты А-банка по моему приглашению (50грн. от банка и 10 грн. от меня лично).
Vial
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:42

Re: ТАСКОМБАНК

Спасибо проблема с лимитом решена повторным оформлением.

Первый раз меня вообще оформили как безработного.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:26

  vpchelko написав:Спасибо проблема с лимитом решена повторным оформлением.

Первый раз меня вообще оформили как безработного.

Как именно, поднесли документы подтверждающие доход? Справку о зарплате?
Много добавили к тыще?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:36

  Maksi2 написав:
  vpchelko написав:Спасибо проблема с лимитом решена повторным оформлением.

Первый раз меня вообще оформили как безработного.

Как именно, поднесли документы подтверждающие доход? Справку о зарплате?
Много добавили к тыще?

Пролистайте пару страниц назад - человек писал, что он ФОП. Так что его способ повышения лимита подойдёт немногим
Flamingo
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