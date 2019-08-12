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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2809281028112812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:00

  Flamingo написав:
  Maksi2 написав:
  vpchelko написав:Спасибо проблема с лимитом решена повторным оформлением.

Первый раз меня вообще оформили как безработного.

Как именно, поднесли документы подтверждающие доход? Справку о зарплате?
Много добавили к тыще?

Пролистайте пару страниц назад - человек писал, что он ФОП. Так что его способ повышения лимита подойдёт немногим

Він-то ФОП, але ж проблема була у іншому - його взагалі мовчки записали як безробітного, навіть не зважаючи на те, що він був готовий надати усі документи. Щось мені підказує, що це непоодинокий випадок, але більшість постраждалих про це навіть не здогадується.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:11

  TASCOMBANK написав:
  Stringer написав:Я прошу прощения, но Викенды уже перестали выдавать. Если закрыть, но "открыть новую" не получится, не так ли? :)

Ну там же точно никто пока знает - типа новым клиентам не выдают, но может тем, у кого он есть, можно закрыть и открыть новый... надо уточнять


Добрый день, такой возможности нет.[/quote]
В сентябре заканчивается Викенд, рассчитывать ли на продление или искать альтернативу?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:39

  Vint написав:В сентябре заканчивается Викенд

Закінчується термін дії картки чи настає чергова дата внесення абонплати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Подякував: 178 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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  #<1 ... 2809281028112812
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