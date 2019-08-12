|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:00
Flamingo написав: Maksi2 написав: vpchelko написав:
Спасибо проблема с лимитом решена повторным оформлением.
Первый раз меня вообще оформили как безработного.
Как именно, поднесли документы подтверждающие доход? Справку о зарплате?
Много добавили к тыще?
Пролистайте пару страниц назад - человек писал, что он ФОП. Так что его способ повышения лимита подойдёт немногим
Він-то ФОП, але ж проблема була у іншому - його взагалі мовчки записали як безробітного, навіть не зважаючи на те, що він був готовий надати усі документи. Щось мені підказує, що це непоодинокий випадок, але більшість постраждалих про це навіть не здогадується.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3423
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 439 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 15:11
TASCOMBANK написав: Stringer написав:
Я прошу прощения, но Викенды уже перестали выдавать. Если закрыть, но "открыть новую" не получится, не так ли?
Ну там же точно никто пока знает - типа новым клиентам не выдают, но может тем, у кого он есть, можно закрыть и открыть новый... надо уточнять
Добрый день, такой возможности нет.[/quote]
В сентябре заканчивается Викенд, рассчитывать ли на продление или искать альтернативу?
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1184
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 15:39
Vint написав:
В сентябре заканчивается Викенд
Закінчується термін дії картки чи настає чергова дата внесення абонплати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3423
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 439 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|