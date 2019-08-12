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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:00
Flamingo написав: Maksi2 написав: vpchelko написав:
Спасибо проблема с лимитом решена повторным оформлением.
Первый раз меня вообще оформили как безработного.
Как именно, поднесли документы подтверждающие доход? Справку о зарплате?
Много добавили к тыще?
Пролистайте пару страниц назад - человек писал, что он ФОП. Так что его способ повышения лимита подойдёт немногим
Він-то ФОП, але ж проблема була у іншому - його взагалі мовчки записали як безробітного, навіть не зважаючи на те, що він був готовий надати усі документи. Щось мені підказує, що це непоодинокий випадок, але більшість постраждалих про це навіть не здогадується.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:11
TASCOMBANK написав: Stringer написав:
Я прошу прощения, но Викенды уже перестали выдавать. Если закрыть, но "открыть новую" не получится, не так ли?
Ну там же точно никто пока знает - типа новым клиентам не выдают, но может тем, у кого он есть, можно закрыть и открыть новый... надо уточнять
Добрый день, такой возможности нет.[/quote]
В сентябре заканчивается Викенд, рассчитывать ли на продление или искать альтернативу?
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:39
Vint написав:
В сентябре заканчивается Викенд
Закінчується термін дії картки чи настає чергова дата внесення абонплати?
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:47
Vint написав: TASCOMBANK написав: Stringer написав:
Я прошу прощения, но Викенды уже перестали выдавать. Если закрыть, но "открыть новую" не получится, не так ли?
Ну там же точно никто пока знает - типа новым клиентам не выдают, но может тем, у кого он есть, можно закрыть и открыть новый... надо уточнять
Добрый день, такой возможности нет.
В сентябре заканчивается Викенд, рассчитывать ли на продление или искать альтернативу?[/quote]
Добрый день, перевыпуск карты по окончанию срока действия остаётся возможным.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:59
klug написав: Flamingo написав: Maksi2 написав:
Как именно, поднесли документы подтверждающие доход? Справку о зарплате?
Много добавили к тыще?
Пролистайте пару страниц назад - человек писал, что он ФОП. Так что его способ повышения лимита подойдёт немногим
Він-то ФОП, але ж проблема була у іншому - його взагалі мовчки записали як безробітного, навіть не зважаючи на те, що він був готовий надати усі документи. Щось мені підказує, що це непоодинокий випадок, але більшість постраждалих про це навіть не здогадується.
Ну надо думать, что говорить при оформлении кредитки и читать что о тебе написал экономист в анкете. К примеру я как закончились положенные мне выплаты снялся с учета в фонде занятости и являюсь просто незарегистрированным безработным. Но когда оформлял в начале зимы Б5 то на вопрос "у вас ведь место работы не поменялось?" - отвечаю - "нет - я - безработный, но в анкете пожалуйста напишите "самозанятый", а размер ежемесячного дохода *%000 грн. (*%<20)
"
Ну и лимит просить надо адекватный - при наличии Виики (с лимитом тогда на 30000 грн.) - я попросил для б5 - 5000 (нужна была чисто под акцию по комуналке, поскольку Симы вывела комуналь с кэшбечных МСС) - дали без вопросов.
А написал бы "безработный" и "бездохода" - думаю была бы у меня сейчас Б5 с нулевыми лимитом или с 1000.
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Flamingo
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Додано: Вів 13 сер, 2019 16:04
TASCOMBANK Скажите пожалуйста, когда в следующий раз будут подымать кредитный лимит тем, у кого 0 и 1000 грн, вроде это ежегодно делается 1-2 раза, спасибо.
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Maksi2
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Додано: Вів 13 сер, 2019 16:09
Maksi2 написав:TASCOMBANK
Скажите пожалуйста, когда в следующий раз будут подымать кредитный лимит тем, у кого 0 и 1000 грн, вроде это ежегодно делается 1-2 раза, спасибо.
Волны проходят 2 раза в год - весной и осенью
А вот будете ли в числе и почему нет - это уже загадка.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 16:42
Maksi2 написав:TASCOMBANK
Скажите пожалуйста, когда в следующий раз будут подымать кредитный лимит тем, у кого 0 и 1000 грн, вроде это ежегодно делается 1-2 раза, спасибо.
К сожалению нет возможности подсказать когда будет следующее повышение кредитного лимита. Активно пользуйтесь картой, и возможно, Вам будет повышен кредитный лимит.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 16:56
Flamingo написав: klug написав: Flamingo написав:
Пролистайте пару страниц назад - человек писал, что он ФОП. Так что его способ повышения лимита подойдёт немногим
Він-то ФОП, але ж проблема була у іншому - його взагалі мовчки записали як безробітного, навіть не зважаючи на те, що він був готовий надати усі документи. Щось мені підказує, що це непоодинокий випадок, але більшість постраждалих про це навіть не здогадується.
Ну надо думать, что говорить при оформлении кредитки и читать что о тебе написал экономист в анкете. К примеру я как закончились положенные мне выплаты снялся с учета в фонде занятости и являюсь просто незарегистрированным безработным. Но когда оформлял в начале зимы Б5 то на вопрос "у вас ведь место работы не поменялось?" - отвечаю - "нет - я - безработный, но в анкете пожалуйста напишите "самозанятый", а размер ежемесячного дохода *%000 грн. (*%<20)
"
Ну и лимит просить надо адекватный - при наличии Виики (с лимитом тогда на 30000 грн.) - я попросил для б5 - 5000 (нужна была чисто под акцию по комуналке, поскольку Симы вывела комуналь с кэшбечных МСС) - дали без вопросов.
А написал бы "безработный" и "бездохода" - думаю была бы у меня сейчас Б5 с нулевыми лимитом или с 1000.
Дякую за чергову історію про те, який Ви молодець, але як вона в'яжеться з конкретним випадком вловити важко. У вашому повідомленні є чіткий survival bias. З того, що людина описує (підтвердити ніхто з нас не зможе, бо ніхто не був при цьому присутнім), то він чітко сказав, що він ФОП і готовий надати документи, а його натомість мовчки записали безробітним. Мені важко уявити, що тут ще "думати, що говорити". Тут більше питання до адекватності дівчинки, яка таке робить. У Вас у Запоріжжі там якісь спеціальні менеджери, яким за помахом руки вдається наливати форумчанам нормальні ліміти, а ми у інших регіонах страждаємо. На ваш приклад, можу відповісти своїм прикладом. Я приносив довідку про хорошу офіційну ЗП, тривалий стаж на одному місці, просив ліміт - третину від місячного доходу. ТАСька дала 1к, а багатьом іншим форумчанам не дала і того.
Є правда у тому, що за менеджером потрібно усе перевіряти, але я от вже не можу згадати чи ТАС дає анкету на підпис, чи менеджер там самостійно мовчки щось кнопає і тихцем відправляє.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 16:59
TASCOMBANK написав: Maksi2 написав:TASCOMBANK
Скажите пожалуйста, когда в следующий раз будут подымать кредитный лимит тем, у кого 0 и 1000 грн, вроде это ежегодно делается 1-2 раза, спасибо.
К сожалению нет возможности подсказать когда будет следующее повышение кредитного лимита. Активно пользуйтесь картой, и возможно, Вам будет повышен кредитный лимит.
Маю 2 кредитки вашого банку, уже двічі підвищували ліміт за тією, якою менш
активно користуюсь. Співвідношення лімітів за картками 12/1. Де логіка?
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