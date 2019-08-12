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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2810281128122813> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 176 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 176 Додано: Вів 13 сер, 2019 14:00 Flamingo написав: Maksi2 написав: vpchelko написав: Спасибо проблема с лимитом решена повторным оформлением.



Первый раз меня вообще оформили как безработного. Спасибо проблема с лимитом решена повторным оформлением.Первый раз меня вообще оформили как безработного.

Как именно, поднесли документы подтверждающие доход? Справку о зарплате?

Много добавили к тыще? Как именно, поднесли документы подтверждающие доход? Справку о зарплате?Много добавили к тыще?

Пролистайте пару страниц назад - человек писал, что он ФОП. Так что его способ повышения лимита подойдёт немногим Пролистайте пару страниц назад - человек писал, что он ФОП. Так что его способ повышения лимита подойдёт немногим

Він-то ФОП, але ж проблема була у іншому - його взагалі мовчки записали як безробітного, навіть не зважаючи на те, що він був готовий надати усі документи. Щось мені підказує, що це непоодинокий випадок, але більшість постраждалих про це навіть не здогадується. Він-то ФОП, але ж проблема була у іншому - його взагалі мовчки записали як безробітного, навіть не зважаючи на те, що він був готовий надати усі документи. Щось мені підказує, що це непоодинокий випадок, але більшість постраждалих про це навіть не здогадується. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3426 З нами з: 18.08.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 15:11 TASCOMBANK написав: Stringer написав: Я прошу прощения, но Викенды уже перестали выдавать. Если закрыть, но "открыть новую" не получится, не так ли? Я прошу прощения, но Викенды уже перестали выдавать. Если закрыть, но "открыть новую" не получится, не так ли?

Ну там же точно никто пока знает - типа новым клиентам не выдают, но может тем, у кого он есть, можно закрыть и открыть новый... надо уточнять Ну там же точно никто пока знает - типа новым клиентам не выдают, но может тем, у кого он есть, можно закрыть и открыть новый... надо уточнять



Добрый день, такой возможности нет.[/quote]

В сентябре заканчивается Викенд, рассчитывать ли на продление или искать альтернативу? Добрый день, такой возможности нет.[/quote]В сентябре заканчивается Викенд, рассчитывать ли на продление или искать альтернативу? Vint Повідомлень: 1184 З нами з: 14.07.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 15:39 Vint написав: В сентябре заканчивается Викенд В сентябре заканчивается Викенд

Закінчується термін дії картки чи настає чергова дата внесення абонплати? Закінчується термін дії картки чи настає чергова дата внесення абонплати? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3426 З нами з: 18.08.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 15:47 Vint написав: TASCOMBANK написав: Stringer написав: Я прошу прощения, но Викенды уже перестали выдавать. Если закрыть, но "открыть новую" не получится, не так ли? Я прошу прощения, но Викенды уже перестали выдавать. Если закрыть, но "открыть новую" не получится, не так ли?

Ну там же точно никто пока знает - типа новым клиентам не выдают, но может тем, у кого он есть, можно закрыть и открыть новый... надо уточнять Ну там же точно никто пока знает - типа новым клиентам не выдают, но может тем, у кого он есть, можно закрыть и открыть новый... надо уточнять



Добрый день, такой возможности нет. Добрый день, такой возможности нет.

В сентябре заканчивается Викенд, рассчитывать ли на продление или искать альтернативу?[/quote]



Добрый день, перевыпуск карты по окончанию срока действия остаётся возможным. В сентябре заканчивается Викенд, рассчитывать ли на продление или искать альтернативу?[/quote]Добрый день, перевыпуск карты по окончанию срока действия остаётся возможным. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2660 З нами з: 17.07.15 Подякував: 11 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 15:59 klug написав: Flamingo написав: Maksi2 написав: Как именно, поднесли документы подтверждающие доход? Справку о зарплате?

Много добавили к тыще? Как именно, поднесли документы подтверждающие доход? Справку о зарплате?Много добавили к тыще?

Пролистайте пару страниц назад - человек писал, что он ФОП. Так что его способ повышения лимита подойдёт немногим Пролистайте пару страниц назад - человек писал, что он ФОП. Так что его способ повышения лимита подойдёт немногим

Він-то ФОП, але ж проблема була у іншому - його взагалі мовчки записали як безробітного, навіть не зважаючи на те, що він був готовий надати усі документи. Щось мені підказує, що це непоодинокий випадок, але більшість постраждалих про це навіть не здогадується. Він-то ФОП, але ж проблема була у іншому - його взагалі мовчки записали як безробітного, навіть не зважаючи на те, що він був готовий надати усі документи. Щось мені підказує, що це непоодинокий випадок, але більшість постраждалих про це навіть не здогадується.

Ну надо думать, что говорить при оформлении кредитки и читать что о тебе написал экономист в анкете. К примеру я как закончились положенные мне выплаты снялся с учета в фонде занятости и являюсь просто незарегистрированным безработным. Но когда оформлял в начале зимы Б5 то на вопрос "у вас ведь место работы не поменялось?" - отвечаю - "нет - я - безработный, но в анкете пожалуйста напишите "самозанятый", а размер ежемесячного дохода *%000 грн. (*%<20) "

Ну и лимит просить надо адекватный - при наличии Виики (с лимитом тогда на 30000 грн.) - я попросил для б5 - 5000 (нужна была чисто под акцию по комуналке, поскольку Симы вывела комуналь с кэшбечных МСС) - дали без вопросов.

А написал бы "безработный" и "бездохода" - думаю была бы у меня сейчас Б5 с нулевыми лимитом или с 1000. Ну надо думать, что говорить при оформлении кредитки и читать что о тебе написал экономист в анкете. К примеру я как закончились положенные мне выплаты снялся с учета в фонде занятости и являюсь просто незарегистрированным безработным. Но когда оформлял в начале зимы Б5 то на вопрос "у вас ведь место работы не поменялось?" - отвечаю - "нет - я - безработный, но в анкете пожалуйста напишите "самозанятый", а размер ежемесячного дохода *%000 грн. (*%<20)Ну и лимит просить надо адекватный - при наличии Виики (с лимитом тогда на 30000 грн.) - я попросил для б5 - 5000 (нужна была чисто под акцию по комуналке, поскольку Симы вывела комуналь с кэшбечных МСС) - дали без вопросов.А написал бы "безработный" и "бездохода" - думаю была бы у меня сейчас Б5 с нулевыми лимитом или с 1000. Flamingo

Повідомлень: 2641 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 16:04 TASCOMBANK Скажите пожалуйста, когда в следующий раз будут подымать кредитный лимит тем, у кого 0 и 1000 грн, вроде это ежегодно делается 1-2 раза, спасибо. Maksi2 Повідомлень: 83 З нами з: 18.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 16:09 Maksi2 написав: TASCOMBANK Скажите пожалуйста, когда в следующий раз будут подымать кредитный лимит тем, у кого 0 и 1000 грн, вроде это ежегодно делается 1-2 раза, спасибо. Скажите пожалуйста, когда в следующий раз будут подымать кредитный лимит тем, у кого 0 и 1000 грн, вроде это ежегодно делается 1-2 раза, спасибо.



Волны проходят 2 раза в год - весной и осенью

А вот будете ли в числе и почему нет - это уже загадка. Волны проходят 2 раза в год - весной и осеньюА вот будете ли в числе и почему нет - это уже загадка. curiousobro Повідомлень: 2243 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 320 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 16:42 Maksi2 написав: TASCOMBANK Скажите пожалуйста, когда в следующий раз будут подымать кредитный лимит тем, у кого 0 и 1000 грн, вроде это ежегодно делается 1-2 раза, спасибо. Скажите пожалуйста, когда в следующий раз будут подымать кредитный лимит тем, у кого 0 и 1000 грн, вроде это ежегодно делается 1-2 раза, спасибо.





К сожалению нет возможности подсказать когда будет следующее повышение кредитного лимита. Активно пользуйтесь картой, и возможно, Вам будет повышен кредитный лимит. К сожалению нет возможности подсказать когда будет следующее повышение кредитного лимита. Активно пользуйтесь картой, и возможно, Вам будет повышен кредитный лимит. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2660 З нами з: 17.07.15 Подякував: 11 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 16:56 Flamingo написав: klug написав: Flamingo написав: Пролистайте пару страниц назад - человек писал, что он ФОП. Так что его способ повышения лимита подойдёт немногим Пролистайте пару страниц назад - человек писал, что он ФОП. Так что его способ повышения лимита подойдёт немногим

Він-то ФОП, але ж проблема була у іншому - його взагалі мовчки записали як безробітного, навіть не зважаючи на те, що він був готовий надати усі документи. Щось мені підказує, що це непоодинокий випадок, але більшість постраждалих про це навіть не здогадується. Він-то ФОП, але ж проблема була у іншому - його взагалі мовчки записали як безробітного, навіть не зважаючи на те, що він був готовий надати усі документи. Щось мені підказує, що це непоодинокий випадок, але більшість постраждалих про це навіть не здогадується.

Ну надо думать, что говорить при оформлении кредитки и читать что о тебе написал экономист в анкете. К примеру я как закончились положенные мне выплаты снялся с учета в фонде занятости и являюсь просто незарегистрированным безработным. Но когда оформлял в начале зимы Б5 то на вопрос "у вас ведь место работы не поменялось?" - отвечаю - "нет - я - безработный, но в анкете пожалуйста напишите "самозанятый", а размер ежемесячного дохода *%000 грн. (*%<20) "

Ну и лимит просить надо адекватный - при наличии Виики (с лимитом тогда на 30000 грн.) - я попросил для б5 - 5000 (нужна была чисто под акцию по комуналке, поскольку Симы вывела комуналь с кэшбечных МСС) - дали без вопросов.

А написал бы "безработный" и "бездохода" - думаю была бы у меня сейчас Б5 с нулевыми лимитом или с 1000. Ну надо думать, что говорить при оформлении кредитки и читать что о тебе написал экономист в анкете. К примеру я как закончились положенные мне выплаты снялся с учета в фонде занятости и являюсь просто незарегистрированным безработным. Но когда оформлял в начале зимы Б5 то на вопрос "у вас ведь место работы не поменялось?" - отвечаю - "нет - я - безработный, но в анкете пожалуйста напишите "самозанятый", а размер ежемесячного дохода *%000 грн. (*%<20)Ну и лимит просить надо адекватный - при наличии Виики (с лимитом тогда на 30000 грн.) - я попросил для б5 - 5000 (нужна была чисто под акцию по комуналке, поскольку Симы вывела комуналь с кэшбечных МСС) - дали без вопросов.А написал бы "безработный" и "бездохода" - думаю была бы у меня сейчас Б5 с нулевыми лимитом или с 1000.

Дякую за чергову історію про те, який Ви молодець, але як вона в'яжеться з конкретним випадком вловити важко. У вашому повідомленні є чіткий survival bias. З того, що людина описує (підтвердити ніхто з нас не зможе, бо ніхто не був при цьому присутнім), то він чітко сказав, що він ФОП і готовий надати документи, а його натомість мовчки записали безробітним. Мені важко уявити, що тут ще "думати, що говорити". Тут більше питання до адекватності дівчинки, яка таке робить. У Вас у Запоріжжі там якісь спеціальні менеджери, яким за помахом руки вдається наливати форумчанам нормальні ліміти, а ми у інших регіонах страждаємо. На ваш приклад, можу відповісти своїм прикладом. Я приносив довідку про хорошу офіційну ЗП, тривалий стаж на одному місці, просив ліміт - третину від місячного доходу. ТАСька дала 1к, а багатьом іншим форумчанам не дала і того.



Є правда у тому, що за менеджером потрібно усе перевіряти, але я от вже не можу згадати чи ТАС дає анкету на підпис, чи менеджер там самостійно мовчки щось кнопає і тихцем відправляє. Дякую за чергову історію про те, який Ви молодець, але як вона в'яжеться з конкретним випадком вловити важко. У вашому повідомленні є чіткий survival bias. З того, що людина описує (підтвердити ніхто з нас не зможе, бо ніхто не був при цьому присутнім), то він чітко сказав, що він ФОП і готовий надати документи, а його натомість мовчки записали безробітним. Мені важко уявити, що тут ще "думати, що говорити". Тут більше питання до адекватності дівчинки, яка таке робить. У Вас у Запоріжжі там якісь спеціальні менеджери, яким за помахом руки вдається наливати форумчанам нормальні ліміти, а ми у інших регіонах страждаємо. На ваш приклад, можу відповісти своїм прикладом. Я приносив довідку про хорошу офіційну ЗП, тривалий стаж на одному місці, просив ліміт - третину від місячного доходу. ТАСька дала 1к, а багатьом іншим форумчанам не дала і того.Є правда у тому, що за менеджером потрібно усе перевіряти, але я от вже не можу згадати чи ТАС дає анкету на підпис, чи менеджер там самостійно мовчки щось кнопає і тихцем відправляє. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3426 З нами з: 18.08.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 16:59 TASCOMBANK написав: Maksi2 написав: TASCOMBANK Скажите пожалуйста, когда в следующий раз будут подымать кредитный лимит тем, у кого 0 и 1000 грн, вроде это ежегодно делается 1-2 раза, спасибо. Скажите пожалуйста, когда в следующий раз будут подымать кредитный лимит тем, у кого 0 и 1000 грн, вроде это ежегодно делается 1-2 раза, спасибо.





К сожалению нет возможности подсказать когда будет следующее повышение кредитного лимита. Активно пользуйтесь картой, и возможно, Вам будет повышен кредитный лимит. К сожалению нет возможности подсказать когда будет следующее повышение кредитного лимита. Активно пользуйтесь картой, и возможно, Вам будет повышен кредитный лимит.

Маю 2 кредитки вашого банку, уже двічі підвищували ліміт за тією, якою менш активно користуюсь. Співвідношення лімітів за картками 12/1. Де логіка? Маю 2 кредитки вашого банку, уже двічі підвищували ліміт за тією, якоюактивно користуюсь. Співвідношення лімітів за картками 12/1. Де логіка? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3426 З нами з: 18.08.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2810281128122813> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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