Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2810281128122813 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 176 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 176 Додано: Вів 13 сер, 2019 17:08 klug написав: Є правда у тому, що за менеджером потрібно усе перевіряти, але я от вже не можу згадати чи ТАС дає анкету на підпис, чи менеджер там самостійно мовчки щось кнопає і тихцем відправляє. Є правда у тому, що за менеджером потрібно усе перевіряти, але я от вже не можу згадати чи ТАС дає анкету на підпис, чи менеджер там самостійно мовчки щось кнопає і тихцем відправляє.

трішки продублюю свою історію:

- вирішив підняти ліміт з 1000

- запропонували перевипустити В5 на збільшення ліміту

- два дні носив довідки і документи про ЗП (значно вище потрібного від запиту на розмір ліміту), нічого не давали читати і підписувати, окрім кінцевого документу при видачі картки (розмір ліміту приходить за деякий час, коли ти уже далеко за межами відділення)

- результат - друга В5 з лімітом НУЛЬ



На запитання ГЛ - "why not" - відповідь "because" ... альтернатива: "какие ваши доказательства - кокаинум" (Красная жара (с))



Питання закрилось остаточно до нового "пакращення" від ТАС. Як пояснили мені розумні люди на гілці, - відсутність кредитів у попередні роки + хзн що у голові манагера дали результат НУЛЬ (розмір офіційної ЗП і наявність усього пакету ТАС за винятком Вііки на це теж не вплинула, видимі для скорингу обороти по інших картках теж не мають жодного значення).

Упс. трішки продублюю свою історію:- вирішив підняти ліміт з 1000- запропонували перевипустити В5 на збільшення ліміту- два дні носив довідки і документи про ЗП (значно вище потрібного від запиту на розмір ліміту), нічого не давали читати і підписувати, окрім кінцевого документу при видачі картки (розмір ліміту приходить за деякий час, коли ти уже далеко за межами відділення)- результат - друга В5 з лімітомНа запитання ГЛ - "why not" - відповідь "because" ... альтернатива: "какие ваши доказательства - кокаинум" (Красная жара (с))Питання закрилось остаточно до нового "пакращення" від ТАС. Як пояснили мені розумні люди на гілці, - відсутність кредитів у попередні роки + хзн що у голові манагера дали результат НУЛЬ (розмір офіційної ЗП і наявність усього пакету ТАС за винятком Вііки на це теж не вплинула, видимі для скорингу обороти по інших картках теж не мають жодного значення).Упс. stas_rst

Повідомлень: 440 З нами з: 27.02.19 Подякував: 116 раз. Подякували: 79 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 17:19 stas_rst

Висновок? Потрібно організовувати тури до Запоріжжя. У програмі природні аномалії, як-от: зелений сніг, червона земля, нормальні ліміти від ТАСі. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3426 З нами з: 18.08.14 Подякував: 178 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 17:24 Re: ТАСКОМБАНК TASCOMBANK написав: Добрый день, перевыпуск карты по окончанию срока действия остаётся возможным. Добрый день, перевыпуск карты по окончанию срока действия остаётся возможным.

А будут поднимать по викенду кредитные лимиты как по Б5 раз в год, или всё уже? А будут поднимать по викенду кредитные лимиты как по Б5 раз в год, или всё уже? Amid Повідомлень: 1121 З нами з: 12.06.08 Подякував: 108 раз. Подякували: 167 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2810281128122813 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: sens і 5 гостейМодератори: ТупУм