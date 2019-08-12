трішки продублюю свою історію:
- вирішив підняти ліміт з 1000
- запропонували перевипустити В5 на збільшення ліміту
- два дні носив довідки і документи про ЗП (значно вище потрібного від запиту на розмір ліміту), нічого не давали читати і підписувати, окрім кінцевого документу при видачі картки (розмір ліміту приходить за деякий час, коли ти уже далеко за межами відділення)
- результат - друга В5 з лімітом НУЛЬ
На запитання ГЛ - "why not" - відповідь "because" ... альтернатива: "какие ваши доказательства - кокаинум" (Красная жара (с))
Питання закрилось остаточно до нового "пакращення" від ТАС. Як пояснили мені розумні люди на гілці, - відсутність кредитів у попередні роки + хзн що у голові манагера дали результат НУЛЬ (розмір офіційної ЗП і наявність усього пакету ТАС за винятком Вііки на це теж не вплинула, видимі для скорингу обороти по інших картках теж не мають жодного значення).
Упс.