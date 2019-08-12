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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:08

  klug написав:Є правда у тому, що за менеджером потрібно усе перевіряти, але я от вже не можу згадати чи ТАС дає анкету на підпис, чи менеджер там самостійно мовчки щось кнопає і тихцем відправляє.

трішки продублюю свою історію:
- вирішив підняти ліміт з 1000
- запропонували перевипустити В5 на збільшення ліміту
- два дні носив довідки і документи про ЗП (значно вище потрібного від запиту на розмір ліміту), нічого не давали читати і підписувати, окрім кінцевого документу при видачі картки (розмір ліміту приходить за деякий час, коли ти уже далеко за межами відділення)
- результат - друга В5 з лімітом НУЛЬ

На запитання ГЛ - "why not" - відповідь "because" ... альтернатива: "какие ваши доказательства - кокаинум" (Красная жара (с))

Питання закрилось остаточно до нового "пакращення" від ТАС. Як пояснили мені розумні люди на гілці, - відсутність кредитів у попередні роки + хзн що у голові манагера дали результат НУЛЬ (розмір офіційної ЗП і наявність усього пакету ТАС за винятком Вііки на це теж не вплинула, видимі для скорингу обороти по інших картках теж не мають жодного значення).
Упс.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:19

stas_rst
Висновок? Потрібно організовувати тури до Запоріжжя. У програмі природні аномалії, як-от: зелений сніг, червона земля, нормальні ліміти від ТАСі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:24

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Добрый день, перевыпуск карты по окончанию срока действия остаётся возможным.

А будут поднимать по викенду кредитные лимиты как по Б5 раз в год, или всё уже?
Amid
 
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