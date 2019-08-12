RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2810281128122813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:08

  klug написав:Є правда у тому, що за менеджером потрібно усе перевіряти, але я от вже не можу згадати чи ТАС дає анкету на підпис, чи менеджер там самостійно мовчки щось кнопає і тихцем відправляє.

трішки продублюю свою історію:
- вирішив підняти ліміт з 1000
- запропонували перевипустити В5 на збільшення ліміту
- два дні носив довідки і документи про ЗП (значно вище потрібного від запиту на розмір ліміту), нічого не давали читати і підписувати, окрім кінцевого документу при видачі картки (розмір ліміту приходить за деякий час, коли ти уже далеко за межами відділення)
- результат - друга В5 з лімітом НУЛЬ

На запитання ГЛ - "why not" - відповідь "because" ... альтернатива: "какие ваши доказательства - кокаинум" (Красная жара (с))

Питання закрилось остаточно до нового "пакращення" від ТАС. Як пояснили мені розумні люди на гілці, - відсутність кредитів у попередні роки + хзн що у голові манагера дали результат НУЛЬ (розмір офіційної ЗП і наявність усього пакету ТАС за винятком Вііки на це теж не вплинула, видимі для скорингу обороти по інших картках теж не мають жодного значення).
Упс.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 441
З нами з: 27.02.19
Подякував: 116 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:19

stas_rst
Висновок? Потрібно організовувати тури до Запоріжжя. У програмі природні аномалії, як-от: зелений сніг, червона земля, нормальні ліміти від ТАСі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3426
З нами з: 18.08.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:24

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Добрый день, перевыпуск карты по окончанию срока действия остаётся возможным.

А будут поднимать по викенду кредитные лимиты как по Б5 раз в год, или всё уже?
Amid
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 12.06.08
Подякував: 108 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:40

  klug написав:
  Flamingo написав:Ну надо думать, что говорить при оформлении кредитки и читать что о тебе написал экономист в анкете.

Дякую за чергову історію про те, який Ви молодець, але як вона в'яжеться з конкретним випадком вловити важко...

Основной посыл - был в том что выделено. Если сложно воспринимается прошу пардона. Как это воспринимать, как действовать, что говорить - зависит от конкретной ситуации, но и еще от человека. Не примите в свой адрес, но никуда не деться от того факта, что есть такой тип людей - "соплежуи". Они к сожалению очень слабо могут пояснить чего хотят, и соглашаются с тем что им говорят "экономисты". Если на вопрос: "место работы" начать отвечать "да у меня тут распечатка формы такой-то для фопом", а на следующий вопрос, "а печать налогой там есть" - просто ответить "нет" - то вполне можно получить запись в анкете "безработный" и "без источника" дохода. Противоположную ситуацию я уже описал. Кто хочет результата - пусть делает выводы, остальные - "нехай щастить".
Ну а жаловаться в интернете как все плохо в Тасе (или Алле ;)) - много ума не надо. А в последние дни просто шквал таких сообщений. Да банки не идеальны, специфические, но работать с ними можно. Да тут часто дают лимит 1000 или даже нулевой, но считаю что начинать надо с себя - что я сделал не так, что лимит низкий или долго не поднимают. Часто ответы можно найти в себе. Да не факт, и знаю много случаев, когда не поднимают лимиты нормальным людям. Но то может карма такая ;)
Ну и коль Вас так раздражают мои личные примеры - вот вам пример совсем другой. Свежий - киевский! Буквально две недели - моя родственница, в этом году закончившая ВУЗ, не ФОП и официально не трудоустроенная (и никогда не была), не имеющая ни недвиги ни транспорта, снимающая в Киеве жилье (в общем тот еще набор достоинств) обратилась за получением "Пудры". При этом ее кредитная нагрузка от 5 и 15 тысяч гривен в бегемоте и моне, "просрочек" никогда не было. Из положительного - приглашение по программе "приведи друга" от моей супруги. Что делать, что говорить, сколько чего просить и от чего отказываться - я ее конечно проинструктировал. По телефону накануне. Итог - 10000. Думаю для начала - неплохо.
"Дорогу осилит идущий!" :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2643
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:54

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Итог - 10000. Думаю для начала - неплохо.
"Дорогу осилит идущий!"

пане Фламінго, ну от читаю і радію за Вашу родичку ... відверто і без сарказму ... мені ж при усіх конкретних відповідях і коментарях у відділенні з мого боку намалювали НУЛь ... карма ... соплі, повірте, не жував ... якщо зміг пробити валютні В5 після порад klug і Ваших у березні, то уже ліміти - фігня в плані комунікативних здібностей :)
Приват он б"ється головою об мій мобільний щомісяця і пропонує мені від 10 тисяч регулярно, а то й поза 50К було ... а тут як пороблено.
На Ваших коментарях у п'ятницю-понеділок спробую дружині по Пудрі вибити більш розумний кредит.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 441
З нами з: 27.02.19
Подякував: 116 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:57

stas_rst Аналогичная ситуация. Не студент. Не нищеброд. 50к в привате...
И всего 1000 в Тасе. Это какой то позор...? Я не выгляжу на столько! :D

Они мне и нафиг не нужны, только для комфортного пользования кешбеком, без ежедневного ПОГАШЕНИЯ ПОПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕВОДОВ. Всего лишь.
5000 для старта меня вполне устроило бы.
Maksi2
 
Повідомлень: 84
З нами з: 18.06.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:06

Flamingo
по пудре ТАС почему-то больше дает кредитный лимит чем по Б5, знаю три таких случая...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2424
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:11

  velvet написав:Flamingo
по пудре ТАС почему-то больше дает кредитный лимит чем по Б5, знаю три таких случая...

Дискриминация по половому признаку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9075
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6189 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 2810281128122813
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, lubopytnaya, solomia, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.