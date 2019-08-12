klug написав:Є правда у тому, що за менеджером потрібно усе перевіряти, але я от вже не можу згадати чи ТАС дає анкету на підпис, чи менеджер там самостійно мовчки щось кнопає і тихцем відправляє.
трішки продублюю свою історію: - вирішив підняти ліміт з 1000 - запропонували перевипустити В5 на збільшення ліміту - два дні носив довідки і документи про ЗП (значно вище потрібного від запиту на розмір ліміту), нічого не давали читати і підписувати, окрім кінцевого документу при видачі картки (розмір ліміту приходить за деякий час, коли ти уже далеко за межами відділення) - результат - друга В5 з лімітом НУЛЬ
На запитання ГЛ - "why not" - відповідь "because" ... альтернатива: "какие ваши доказательства - кокаинум" (Красная жара (с))
Питання закрилось остаточно до нового "пакращення" від ТАС. Як пояснили мені розумні люди на гілці, - відсутність кредитів у попередні роки + хзн що у голові манагера дали результат НУЛЬ (розмір офіційної ЗП і наявність усього пакету ТАС за винятком Вііки на це теж не вплинула, видимі для скорингу обороти по інших картках теж не мають жодного значення). Упс.
Flamingo написав:Ну надо думать, что говорить при оформлении кредитки и читать что о тебе написал экономист в анкете.
Дякую за чергову історію про те, який Ви молодець, але як вона в'яжеться з конкретним випадком вловити важко...
Основной посыл - был в том что выделено. Если сложно воспринимается прошу пардона. Как это воспринимать, как действовать, что говорить - зависит от конкретной ситуации, но и еще от человека. Не примите в свой адрес, но никуда не деться от того факта, что есть такой тип людей - "соплежуи". Они к сожалению очень слабо могут пояснить чего хотят, и соглашаются с тем что им говорят "экономисты". Если на вопрос: "место работы" начать отвечать "да у меня тут распечатка формы такой-то для фопом", а на следующий вопрос, "а печать налогой там есть" - просто ответить "нет" - то вполне можно получить запись в анкете "безработный" и "без источника" дохода. Противоположную ситуацию я уже описал. Кто хочет результата - пусть делает выводы, остальные - "нехай щастить". Ну а жаловаться в интернете как все плохо в Тасе (или Алле ) - много ума не надо. А в последние дни просто шквал таких сообщений. Да банки не идеальны, специфические, но работать с ними можно. Да тут часто дают лимит 1000 или даже нулевой, но считаю что начинать надо с себя - что я сделал не так, что лимит низкий или долго не поднимают. Часто ответы можно найти в себе. Да не факт, и знаю много случаев, когда не поднимают лимиты нормальным людям. Но то может карма такая Ну и коль Вас так раздражают мои личные примеры - вот вам пример совсем другой. Свежий - киевский! Буквально две недели - моя родственница, в этом году закончившая ВУЗ, не ФОП и официально не трудоустроенная (и никогда не была), не имеющая ни недвиги ни транспорта, снимающая в Киеве жилье (в общем тот еще набор достоинств) обратилась за получением "Пудры". При этом ее кредитная нагрузка от 5 и 15 тысяч гривен в бегемоте и моне, "просрочек" никогда не было. Из положительного - приглашение по программе "приведи друга" от моей супруги. Что делать, что говорить, сколько чего просить и от чего отказываться - я ее конечно проинструктировал. По телефону накануне. Итог - 10000. Думаю для начала - неплохо. "Дорогу осилит идущий!"
Flamingo написав:Итог - 10000. Думаю для начала - неплохо. "Дорогу осилит идущий!"
пане Фламінго, ну от читаю і радію за Вашу родичку ... відверто і без сарказму ... мені ж при усіх конкретних відповідях і коментарях у відділенні з мого боку намалювали НУЛь ... карма ... соплі, повірте, не жував ... якщо зміг пробити валютні В5 після порад klug і Ваших у березні, то уже ліміти - фігня в плані комунікативних здібностей Приват он б"ється головою об мій мобільний щомісяця і пропонує мені від 10 тисяч регулярно, а то й поза 50К було ... а тут як пороблено. На Ваших коментарях у п'ятницю-понеділок спробую дружині по Пудрі вибити більш розумний кредит.