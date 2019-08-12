Додано: Вів 13 сер, 2019 17:40

klug написав: Flamingo написав: Ну надо думать, что говорить при оформлении кредитки и читать что о тебе написал экономист в анкете. Нупри оформлении кредитки ив анкете.

Дякую за чергову історію про те, який Ви молодець, але як вона в'яжеться з конкретним випадком вловити важко... Дякую за чергову історію про те, який Ви молодець, але як вона в'яжеться з конкретним випадком вловити важко...

Основной посыл - был в том что выделено. Если сложно воспринимается прошу пардона. Как это воспринимать, как действовать, что говорить - зависит от конкретной ситуации, но и еще от человека. Не примите в свой адрес, но никуда не деться от того факта, что есть такой тип людей - "соплежуи". Они к сожалению очень слабо могут пояснить чего хотят, и соглашаются с тем что им говорят "экономисты". Если на вопрос: "место работы" начать отвечать "да у меня тут распечатка формы такой-то для фопом", а на следующий вопрос, "а печать налогой там есть" - просто ответить "нет" - то вполне можно получить запись в анкете "безработный" и "без источника" дохода. Противоположную ситуацию я уже описал. Кто хочет результата - пусть делает выводы, остальные - "нехай щастить".Ну а жаловаться в интернете как все плохо в Тасе (или Алле) - много ума не надо. А в последние дни просто шквал таких сообщений. Да банки не идеальны, специфические, но работать с ними можно. Да тут часто дают лимит 1000 или даже нулевой, но считаю что начинать надо с себя - что я сделал не так, что лимит низкий или долго не поднимают. Часто ответы можно найти в себе. Да не факт, и знаю много случаев, когда не поднимают лимиты нормальным людям. Но то может карма такаяНу и коль Вас так раздражают мои личные примеры - вот вам пример совсем другой. Свежий - киевский! Буквально две недели - моя родственница, в этом году закончившая ВУЗ, не ФОП и официально не трудоустроенная (и никогда не была), не имеющая ни недвиги ни транспорта, снимающая в Киеве жилье (в общем тот еще набор достоинств) обратилась за получением "Пудры". При этом ее кредитная нагрузка от 5 и 15 тысяч гривен в бегемоте и моне, "просрочек" никогда не было. Из положительного - приглашение по программе "приведи друга" от моей супруги. Что делать, что говорить, сколько чего просить и от чего отказываться - я ее конечно проинструктировал. По телефону накануне. Итог - 10000. Думаю для начала - неплохо."Дорогу осилит идущий!"