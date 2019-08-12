RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2811281228132814

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:39

Re: ТАСКОМБАНК

По поводу страховки в параллельной ветке про Идею человек выложил ответ на запрос отключения страховки (в первые 2 недели) и что ему тупо отказали.
Может он неправильно его написал, но ведь "правильного" экземпляра, чтоб юрист не подкопался, никто еще не предлагал, а просто совет в свободной форме написать требования отключения...

Может тогда тем, кто хочет лимит 5к, пойти этим путем - со страховкой, которую отключить через пару дней... То, что на размер КЛима влияет она - это как пить дать, не даром условия про 30000 без довидки включают в себя страховку, а без нее форумчанам 1К дают...
Slx
 
Повідомлень: 95
З нами з: 23.07.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2811281228132814
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: GRooVal, IGNAT, novichok, solomia, VASH, Vorlon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74611)
13.08.2019 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.