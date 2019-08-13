Додано: Вів 13 сер, 2019 20:39

По поводу страховки в параллельной ветке про Идею человек выложил ответ на запрос отключения страховки (в первые 2 недели) и что ему тупо отказали.

Может он неправильно его написал, но ведь "правильного" экземпляра, чтоб юрист не подкопался, никто еще не предлагал, а просто совет в свободной форме написать требования отключения...



Может тогда тем, кто хочет лимит 5к, пойти этим путем - со страховкой, которую отключить через пару дней... То, что на размер КЛима влияет она - это как пить дать, не даром условия про 30000 без довидки включают в себя страховку, а без нее форумчанам 1К дают...