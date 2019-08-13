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ТАСКОМБАНК
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Додано: Вів 13 сер, 2019 20:39
По поводу страховки в параллельной ветке про Идею человек выложил ответ на запрос отключения страховки (в первые 2 недели) и что ему тупо отказали.
Может он неправильно его написал, но ведь "правильного" экземпляра, чтоб юрист не подкопался, никто еще не предлагал, а просто совет в свободной форме написать требования отключения...
Может тогда тем, кто хочет лимит 5к, пойти этим путем - со страховкой, которую отключить через пару дней... То, что на размер КЛима влияет она - это как пить дать, не даром условия про 30000 без довидки включают в себя страховку, а без нее форумчанам 1К дают...
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Slx
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Додано: Вів 13 сер, 2019 20:58
Slx написав:
То, что на размер КЛима влияет она - это как пить дать, не даром условия про 30000 без довидки включают в себя страховку, а без нее форумчанам 1К дают...
господа подключение/отключение страховок особо никак не влияет на КЛ наверное ни в одном банке.
Если бы она как нибудь влияла - то сразу после её отключение у Вас бы менялся КЛ.
страховка это просто прибавка к ЗП работников банка.
При первом обращение за КК в большинстве случаев на размер КЛ будет влиять правильность заполнения "анкеты"
и сложившееся мнение о Вас той дивчины которая заполняла анкету и инфа в КИ
.
З.Ы.
чуть ранее можете даже читать пост Фламинго - там много намёков как себя вести и заполнять
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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uaprofi
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:01
Slx написав:
это как пить дать
Не терзайте себя попытками понять логику г̶е̶с̶т̶а̶п̶о̶ скоринга Таси. Её там нет, вернее она работает от противного
Вот вы думаете, шо если разместили годовой депо у Таси под 200К, то вам дадут КЛ под 100К? А дудки, вам ничо не дадут
Вы думаете, шо если у вас в УБКИ нарисовано 5 кредиток с общей креднагрузкой под 100К и ни одной просрочки за 2 года, то вам... правильно ничо не нальют у Таси.
Одно время, правда, помагало т.н. перекредитование. Я даж перекридитовал Максимку (Приват не катит!), слёзно попросив Тасю загасить долг по Алке, "снизив" т.о. по мнению Таси кредитную нагрузку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:14
clientage
так а в чём нет логики?
много кредиток плохо - это не любят
депозит это не доход. Вы его как бы забрать всегда можете. На него могут быть наложены ограничения.
(это ж не кредитка под залог депо)
А вот если есть доходы от депозитов - то записывайте их в соответствующее поле анкеты
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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uaprofi
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:19
stas_rst написав:
зміг пробити валютні В5 після порад klug
і Ваших
у березні,
Что значит "пробити", разве проблема получить валютную В5?
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reef
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:25
uaprofi написав:clientage
так а в чём нет логики?
много кредиток плохо - это не любят
депозит это не доход. Вы его как бы забрать всегда можете. На него могут быть наложены ограничения.
(это ж не кредитка под залог депо)
А вот если есть доходы от депозитов - то записывайте их в соответствующее поле анкеты
А скока любят кредиток: 1..2? А если в КИ видно, шо чел реально за 10лет обслужил их 20 и нет просрочек?
Депо годовой неразрывной щас все предлагают.
И во многих банках это таки + для выдачи кредитки.
И банка может в любой момент забрать кредлимит без объяснения причин.
Хотя я сам придерживаюсь принципа, шо в банках с депо кредитки лучше не держать. Т.к. в любом ДКБО есть упоминание, шо банка может и досрочно разорвать депо для погашения задолженности.
В принципе, я просто заострил внимание на Тасиных особенностях. Их нуна просто принять во внимание, понять с какой стороны подходить до цієї переляканої панянки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:29
reef написав: stas_rst написав:
зміг пробити валютні В5 після порад klug
і Ваших
у березні,
Что значит "пробити", разве проблема получить валютную В5?
Весной (а порой и сейчас) во многих отделениях не знали что есть валютные Б5 и их надо было "пробивать"
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Flamingo
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:33
+1
clientage написав: klug написав:
Де логіка?
Она у Таси извращённая по определению. Правда Тася так не считает
clientage написав:
А скока любят кредиток: 1..2? А если в КИ видно, шо чел реально за 10лет обслужил их 20 и нет просрочек?
В том то и дело что им НУЖНЫ
просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь.
Востаннє редагувалось Maksi2
в Вів 13 сер, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:36
clientage написав:
А скока любят кредиток: 1..2?
думаю общее количество с КЛ до 3шт.- 5шт.
clientage написав:
А если в КИ видно, шо чел реально за 10лет обслужил их 20 и нет просрочек?
это не аргумент вот получает инспектор инфу из КИ и видит шо у Вас 10 кредиток и Лимит 200К.
вот зачем Вы пришли ещё за одной? - и тут мы возвращаемся к теме правильность заполнения "анкеты"
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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uaprofi
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Додано: Вів 13 сер, 2019 21:38
uaprofi написав:
вот получает инспектор инфу из КИ и видит шо у Вас 10 кредиток и Лимит 200К.
вот зачем Вы пришли ещё за одной?
Инспектор - громко сказано. Клерк, мелкая сошка, с садистскими наклонностями.
Очевидно же чтобы пользоваться кредитом чтоб получить больший кешбек, ибо у таси кешбек за кредитные выше, вы что этого не понимаете или думаете что в тасе этого не понимают???
lol
И вобще не было бы кешбека - не было бы НАС
в тасе.
Или вы все пришли сюда по личной симпатии к таскомбанку?
не за кешбеком?
Это такая замануха с кастингом клиентов через отсев по кредлиму 0 или 1000. Если были просрочки, значит наливаем выше крыши. Если не было, даем 0 или 1000 и ждем чтоб свалил туда откуда вылез.
Востаннє редагувалось Maksi2
в Вів 13 сер, 2019 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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