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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2812281328142815>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:39

Re: ТАСКОМБАНК

По поводу страховки в параллельной ветке про Идею человек выложил ответ на запрос отключения страховки (в первые 2 недели) и что ему тупо отказали.
Может он неправильно его написал, но ведь "правильного" экземпляра, чтоб юрист не подкопался, никто еще не предлагал, а просто совет в свободной форме написать требования отключения...

Может тогда тем, кто хочет лимит 5к, пойти этим путем - со страховкой, которую отключить через пару дней... То, что на размер КЛима влияет она - это как пить дать, не даром условия про 30000 без довидки включают в себя страховку, а без нее форумчанам 1К дают...
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:58

  Slx написав:То, что на размер КЛима влияет она - это как пить дать, не даром условия про 30000 без довидки включают в себя страховку, а без нее форумчанам 1К дают...


господа подключение/отключение страховок особо никак не влияет на КЛ наверное ни в одном банке.
Если бы она как нибудь влияла - то сразу после её отключение у Вас бы менялся КЛ.
страховка это просто прибавка к ЗП работников банка.
При первом обращение за КК в большинстве случаев на размер КЛ будет влиять правильность заполнения "анкеты" и сложившееся мнение о Вас той дивчины которая заполняла анкету и инфа в КИ.
З.Ы.
чуть ранее можете даже читать пост Фламинго - там много намёков как себя вести и заполнять
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:01

Re: ТАСКОМБАНК

  Slx написав:это как пить дать

Не терзайте себя попытками понять логику г̶е̶с̶т̶а̶п̶о̶ скоринга Таси. Её там нет, вернее она работает от противного :mrgreen:
Вот вы думаете, шо если разместили годовой депо у Таси под 200К, то вам дадут КЛ под 100К? А дудки, вам ничо не дадут
Вы думаете, шо если у вас в УБКИ нарисовано 5 кредиток с общей креднагрузкой под 100К и ни одной просрочки за 2 года, то вам... правильно ничо не нальют у Таси.
Одно время, правда, помагало т.н. перекредитование. Я даж перекридитовал Максимку (Приват не катит!), слёзно попросив Тасю загасить долг по Алке, "снизив" т.о. по мнению Таси кредитную нагрузку :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:14

clientage
так а в чём нет логики?
много кредиток плохо - это не любят
депозит это не доход. Вы его как бы забрать всегда можете. На него могут быть наложены ограничения.
(это ж не кредитка под залог депо)
А вот если есть доходы от депозитов - то записывайте их в соответствующее поле анкеты ;-)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:19

  stas_rst написав: зміг пробити валютні В5 після порад klug і Ваших у березні,

Что значит "пробити", разве проблема получить валютную В5?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:25

  uaprofi написав:clientage
так а в чём нет логики?
много кредиток плохо - это не любят
депозит это не доход. Вы его как бы забрать всегда можете. На него могут быть наложены ограничения.
(это ж не кредитка под залог депо)
А вот если есть доходы от депозитов - то записывайте их в соответствующее поле анкеты ;-)

А скока любят кредиток: 1..2? А если в КИ видно, шо чел реально за 10лет обслужил их 20 и нет просрочек?
Депо годовой неразрывной щас все предлагают.
И во многих банках это таки + для выдачи кредитки.
И банка может в любой момент забрать кредлимит без объяснения причин.
Хотя я сам придерживаюсь принципа, шо в банках с депо кредитки лучше не держать. Т.к. в любом ДКБО есть упоминание, шо банка может и досрочно разорвать депо для погашения задолженности.

В принципе, я просто заострил внимание на Тасиных особенностях. Их нуна просто принять во внимание, понять с какой стороны подходить до цієї переляканої панянки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:29

  reef написав:
  stas_rst написав: зміг пробити валютні В5 після порад klug і Ваших у березні,

Что значит "пробити", разве проблема получить валютную В5?

Весной (а порой и сейчас) во многих отделениях не знали что есть валютные Б5 и их надо было "пробивать" :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:33

  clientage написав:
  klug написав:Де логіка?

Она у Таси извращённая по определению. Правда Тася так не считает :mrgreen:
+1
  clientage написав:А скока любят кредиток: 1..2? А если в КИ видно, шо чел реально за 10лет обслужил их 20 и нет просрочек?

В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Вів 13 сер, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:36

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:А скока любят кредиток: 1..2?

думаю общее количество с КЛ до 3шт.- 5шт.
  clientage написав:А если в КИ видно, шо чел реально за 10лет обслужил их 20 и нет просрочек?

это не аргумент вот получает инспектор инфу из КИ и видит шо у Вас 10 кредиток и Лимит 200К.
вот зачем Вы пришли ещё за одной? - и тут мы возвращаемся к теме правильность заполнения "анкеты"
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:38

  uaprofi написав:вот получает инспектор инфу из КИ и видит шо у Вас 10 кредиток и Лимит 200К.
вот зачем Вы пришли ещё за одной?

Инспектор - громко сказано. Клерк, мелкая сошка, с садистскими наклонностями.
Очевидно же чтобы пользоваться кредитом чтоб получить больший кешбек, ибо у таси кешбек за кредитные выше, вы что этого не понимаете или думаете что в тасе этого не понимают??? :D lol
И вобще не было бы кешбека - не было бы НАС в тасе.

Или вы все пришли сюда по личной симпатии к таскомбанку? :D не за кешбеком?

Это такая замануха с кастингом клиентов через отсев по кредлиму 0 или 1000. Если были просрочки, значит наливаем выше крыши. Если не было, даем 0 или 1000 и ждем чтоб свалил туда откуда вылез.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Вів 13 сер, 2019 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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