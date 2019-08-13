|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:50
Maksi2 написав:
В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь.
Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1К
И я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28896
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2311 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:56
clientage написав: Maksi2 написав:
В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь.
Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1К
И я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей
А теперь представьте, хоть на секунду, что наперсточники, получили банковскую лицензию... И крутить они могут теперь только в юридическом поле банковской системы, что остается? Искать дурачков, студентов, нищебродов и кредитных наркоманов, которым достаточно налить кредлим от души, чтоб они стали вечными рабами % по кредиту... А дальше отнимать у них все что у них есть, имея родственную коллекторскую контору. Чем не вариант? И главное что все застрахованы от того чтоб дуба дать. Осталось найти одинокого заемщика, с квартирой.
Ответ фламингу по теме, я пришел так и просил типа кредлим, хоть он мне и не нужен, а нужен только для кешбека. И что? Ничего. 0 и 1000.
А прикинулся бы одиноким, бедным, не женатым, явно не платежеспособным и с квартирой, может и налили бы от души. Не?
Уж очень массовое это явление в тасе, порядочным людям, давать 0 или 1000. Не все так просто и на тупость кредитного отдела уже не спишешь такое.
Востаннє редагувалось Maksi2
в Вів 13 сер, 2019 22:08, всього редагувалось 3 разів.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 22:02
Maksi2 написав: clientage написав: Maksi2 написав:
В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь.
Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1К
И я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей
А теперь представьте, хоть на секунду, что наперсточники, получили банковскую лицензию... И крутить они могут теперь только в юридическом поле банковской системы, что остается? Искать дурачков, студентов, нищебродов и кредитных наркоманов, которым достаточно налить кредлим от души, чтоб они стали вечными рабами % по кредиту...
Хм. У меня в знакомых таких дурачков нет. Правда мы одного быстро вылечили -- любил нал снимать с кредитки и занимать у друзей для погашения кредитки -- эт типа ж нашару у друзей мона
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28896
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2311 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 13 сер, 2019 22:13
Flamingo написав:
В таком случае - возможно Тася таки заманивает "слабый пол" в расчете на то что "девчонки" не такие щепетильные . Ну-ну.
поки їхав додому, ця ж сама думка виникла по дорозі ... Пудра в розрахунку на "зайшла-потратила-масік поповнив-зайшла-потратила ... " а масіку пофіг ті проценти, бо Пудра на 10К поповнюється щотижня
тому й наливають
за страховку скажу обов"язково, дякую !
А от по В5 як у старій рекламі Київстару "ви неперевершіна, я будю тшекати"
(Ж.Депардье)
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 сер, 2019 22:18
reef написав: stas_rst написав:
зміг пробити валютні В5 після порад klug
і Ваших
у березні,
Что значит "пробити", разве проблема получить валютную В5?
проблема, і дуже велика ... читайте гілку раніше, там багато цікавого
у переважній більшості відділень про них не знають, допомагає щасливий дзвінок на ГЛ, і то - коли людина не нова, а уже давно на лінії ... реально важко
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|