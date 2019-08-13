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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:50

Re: ТАСКОМБАНК

  Maksi2 написав:В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь.

Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1К :)
И я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:56

  clientage написав:
  Maksi2 написав:В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь.

Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1К :)
И я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей :)

А теперь представьте, хоть на секунду, что наперсточники, получили банковскую лицензию... И крутить они могут теперь только в юридическом поле банковской системы, что остается? Искать дурачков, студентов, нищебродов и кредитных наркоманов, которым достаточно налить кредлим от души, чтоб они стали вечными рабами % по кредиту... А дальше отнимать у них все что у них есть, имея родственную коллекторскую контору. Чем не вариант? И главное что все застрахованы от того чтоб дуба дать. Осталось найти одинокого заемщика, с квартирой. :wink:

Ответ фламингу по теме, я пришел так и просил типа кредлим, хоть он мне и не нужен, а нужен только для кешбека. И что? Ничего. 0 и 1000.
А прикинулся бы одиноким, бедным, не женатым, явно не платежеспособным и с квартирой, может и налили бы от души. Не? :D
Уж очень массовое это явление в тасе, порядочным людям, давать 0 или 1000. Не все так просто и на тупость кредитного отдела уже не спишешь такое.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Вів 13 сер, 2019 22:08, всього редагувалось 3 разів.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:02

  Maksi2 написав:
  clientage написав:
  Maksi2 написав:В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь.

Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1К :)
И я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей :)

А теперь представьте, хоть на секунду, что наперсточники, получили банковскую лицензию... И крутить они могут теперь только в юридическом поле банковской системы, что остается? Искать дурачков, студентов, нищебродов и кредитных наркоманов, которым достаточно налить кредлим от души, чтоб они стали вечными рабами % по кредиту...

Хм. У меня в знакомых таких дурачков нет. Правда мы одного быстро вылечили -- любил нал снимать с кредитки и занимать у друзей для погашения кредитки -- эт типа ж нашару у друзей мона 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:13

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:В таком случае - возможно Тася таки заманивает "слабый пол" в расчете на то что "девчонки" не такие щепетильные . Ну-ну.

поки їхав додому, ця ж сама думка виникла по дорозі ... Пудра в розрахунку на "зайшла-потратила-масік поповнив-зайшла-потратила ... " а масіку пофіг ті проценти, бо Пудра на 10К поповнюється щотижня :) тому й наливають :) за страховку скажу обов"язково, дякую !
А от по В5 як у старій рекламі Київстару "ви неперевершіна, я будю тшекати" :)(Ж.Депардье)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:18

  reef написав:
  stas_rst написав: зміг пробити валютні В5 після порад klug і Ваших у березні,

Что значит "пробити", разве проблема получить валютную В5?

проблема, і дуже велика ... читайте гілку раніше, там багато цікавого :) у переважній більшості відділень про них не знають, допомагає щасливий дзвінок на ГЛ, і то - коли людина не нова, а уже давно на лінії ... реально важко :)
stas_rst
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