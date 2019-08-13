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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2812281328142815 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 176 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 176 Додано: Вів 13 сер, 2019 21:50 Re: ТАСКОМБАНК Maksi2 написав: В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь. В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь.

Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1К

И я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1КИ я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28897 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2311 раз. Подякували: 3344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 21:56 clientage написав: Maksi2 написав: В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь. В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь.

Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1К

И я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1КИ я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей

А теперь представьте, хоть на секунду, что наперсточники, получили банковскую лицензию... И крутить они могут теперь только в юридическом поле банковской системы, что остается? Искать дурачков, студентов, нищебродов и кредитных наркоманов, которым достаточно налить кредлим от души, чтоб они стали вечными рабами % по кредиту... А дальше отнимать у них все что у них есть, имея родственную коллекторскую контору. Чем не вариант? И главное что все застрахованы от того чтоб дуба дать. Осталось найти одинокого заемщика, с квартирой.



Ответ фламингу по теме, я пришел так и просил типа кредлим, хоть он мне и не нужен, а нужен только для кешбека. И что? Ничего. 0 и 1000.

А прикинулся бы одиноким, бедным, не женатым, явно не платежеспособным и с квартирой, может и налили бы от души. Не?

Уж очень массовое это явление в тасе, порядочным людям, давать 0 или 1000. Не все так просто и на тупость кредитного отдела уже не спишешь такое. А теперь представьте, хоть на секунду, что наперсточники, получили банковскую лицензию... И крутить они могут теперь только в юридическом поле банковской системы, что остается? Искать дурачков, студентов, нищебродов и кредитных наркоманов, которым достаточно налить кредлим от души, чтоб они стали вечными рабами % по кредиту... А дальше отнимать у них все что у них есть, имея родственную коллекторскую контору. Чем не вариант? И главное что все застрахованы от того чтоб дуба дать. Осталось найти одинокого заемщика, с квартирой.Ответ фламингу по теме, я пришел так и просил типа кредлим, хоть он мне и не нужен, а нужен только для кешбека. И что? Ничего. 0 и 1000.А прикинулся бы одиноким, бедным, не женатым, явно не платежеспособным и с квартирой, может и налили бы от души. Не?Уж очень массовое это явление в тасе, порядочным людям, давать 0 или 1000. Не все так просто и на тупость кредитного отдела уже не спишешь такое. Востаннє редагувалось Maksi2 в Вів 13 сер, 2019 22:08, всього редагувалось 3 разів. Maksi2 Повідомлень: 87 З нами з: 18.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 22:02 Maksi2 написав: clientage написав: Maksi2 написав: В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь. В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь.

Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1К

И я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1КИ я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей

А теперь представьте, хоть на секунду, что наперсточники, получили банковскую лицензию... И крутить они могут теперь только в юридическом поле банковской системы, что остается? Искать дурачков, студентов, нищебродов и кредитных наркоманов, которым достаточно налить кредлим от души, чтоб они стали вечными рабами % по кредиту... А теперь представьте, хоть на секунду, что наперсточники, получили банковскую лицензию... И крутить они могут теперь только в юридическом поле банковской системы, что остается? Искать дурачков, студентов, нищебродов и кредитных наркоманов, которым достаточно налить кредлим от души, чтоб они стали вечными рабами % по кредиту...

Хм. У меня в знакомых таких дурачков нет. Правда мы одного быстро вылечили -- любил нал снимать с кредитки и занимать у друзей для погашения кредитки -- эт типа ж нашару у друзей мона Хм. У меня в знакомых таких дурачков нет. Правда мы одного быстро вылечили -- любил нал снимать с кредитки и занимать у друзей для погашения кредитки -- эт типа ж нашару у друзей мона ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28897 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2311 раз. Подякували: 3344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 22:13 Re: ТАСКОМБАНК Flamingo написав: В таком случае - возможно Тася таки заманивает "слабый пол" в расчете на то что "девчонки" не такие щепетильные . Ну-ну. В таком случае - возможно Тася таки заманивает "слабый пол" в расчете на то что "девчонки" не такие щепетильные . Ну-ну.

поки їхав додому, ця ж сама думка виникла по дорозі ... Пудра в розрахунку на "зайшла-потратила-масік поповнив-зайшла-потратила ... " а масіку пофіг ті проценти, бо Пудра на 10К поповнюється щотижня тому й наливають за страховку скажу обов"язково, дякую !

А от по КЛ В5 як у старій рекламі Київстару "ви непегевегшіна, я будю тшекати" (Ж.Депардье) поки їхав додому, ця ж сама думка виникла по дорозі ... Пудра в розрахунку на "зайшла-потратила-масік поповнив-зайшла-потратила ... " а масіку пофіг ті проценти, бо Пудра на 10К поповнюється щотижнятому й наливаютьза страховку скажу обов"язково, дякую !А от по КЛ В5 як у старій рекламі Київстару "ви непегевегшіна, я будю тшекати"(Ж.Депардье) Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 13 сер, 2019 22:24, всього редагувалось 2 разів. stas_rst

Повідомлень: 443 З нами з: 27.02.19 Подякував: 117 раз. Подякували: 79 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 22:18 reef написав: stas_rst написав: зміг пробити валютні В5 після порад klug і Ваших у березні, зміг пробити валютні В5 після пораду березні,

Что значит "пробити", разве проблема получить валютную В5? Что значит "пробити", разве проблема получить валютную В5?

проблема, і дуже велика ... читайте гілку раніше, там багато цікавого у переважній більшості відділень про них не знають, допомагає щасливий дзвінок на ГЛ, і то - коли людина не нова, а уже давно на лінії ... реально важко проблема, і дуже велика ... читайте гілку раніше, там багато цікавогоу переважній більшості відділень про них не знають, допомагає щасливий дзвінок на ГЛ, і то - коли людина не нова, а уже давно на лінії ... реально важко stas_rst

Повідомлень: 443 З нами з: 27.02.19 Подякував: 117 раз. Подякували: 79 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2812281328142815 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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