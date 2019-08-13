Додано: Вів 13 сер, 2019 21:56

clientage написав: Maksi2 написав: В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь. В том то и дело что им НУЖНЫ просрочки. С дисциплинированных кредиторов капусту не постричь.

Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1К

И я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей Так всем нужны. Только Алка и ПУМБа регулярно подливают КЛ, бегемот постоянно выкл/вкл тот КЛ (тоже приколист), а Тася типа 2й год пересматривает 0 на Виике, а на Б5 год назад подняла до 10К, а кругом у коллег(работаем в одной конторе) вааще по 1КИ я ваащето не ток про себя говорю, у меня есть возможность проанализировать 5..6 экков своих корешей

А теперь представьте, хоть на секунду, что наперсточники, получили банковскую лицензию... И крутить они могут теперь только в юридическом поле банковской системы, что остается? Искать дурачков, студентов, нищебродов и кредитных наркоманов, которым достаточно налить кредлим от души, чтоб они стали вечными рабами % по кредиту... А дальше отнимать у них все что у них есть, имея родственную коллекторскую контору. Чем не вариант? И главное что все застрахованы от того чтоб дуба дать. Осталось найти одинокого заемщика, с квартирой.Ответ фламингу по теме, я пришел так и просил типа кредлим, хоть он мне и не нужен, а нужен только для кешбека. И что? Ничего. 0 и 1000.А прикинулся бы одиноким, бедным, не женатым, явно не платежеспособным и с квартирой, может и налили бы от души. Не?Уж очень массовое это явление в тасе, порядочным людям, давать 0 или 1000. Не все так просто и на тупость кредитного отдела уже не спишешь такое.