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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:08
Р2Р з Б5 за рахунок кредитних
Прошу нагадати: Р2Р з Б5 за рахунок кредитних входить в пільговий період ?
Додано: Сер 14 сер, 2019 18:04
Так, тепер усе входить. Спонсоруйте спокійно.
P.S. але комісія як за зняття кешу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 15 сер, 2019 01:29
У меня 9 КК.
Скунс дал мне десятую, не особо придираясь.
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