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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:08
Прошу нагадати: Р2Р з Б5 за рахунок кредитних входить в пільговий період ?
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Doda
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Додано: Сер 14 сер, 2019 18:04
Doda написав:
Прошу нагадати: Р2Р з Б5 за рахунок кредитних входить в пільговий період ?
Так, тепер усе входить. Спонсоруйте спокійно.
P.S. але комісія як за зняття кешу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 15 сер, 2019 01:29
uaprofi написав:
clientage написав:
А скока любят кредиток: 1..2?
думаю общее количество с КЛ до 3шт.- 5шт.
clientage написав:
А если в КИ видно, шо чел реально за 10лет обслужил их 20 и нет просрочек?
это не аргумент вот получает инспектор инфу из КИ и видит шо у Вас 10 кредиток и Лимит 200К.
вот зачем Вы пришли ещё за одной? - и тут мы возвращаемся к теме правильность заполнения "анкеты"
У меня 9 КК.
Скунс дал мне десятую, не особо придираясь.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 15 сер, 2019 07:18
guntherhouse777
А могли бы Вы список Ваших кредитных карт дать, было бы крайне любопытно. Можно в личку.
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Amid
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Додано: Чет 15 сер, 2019 07:28
Amid написав:guntherhouse777
А могли бы Вы список Ваших кредитных карт дать, было бы крайне любопытно. Можно в личку.
Конечно.
Сейчас отпишу.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 15 сер, 2019 07:50
Мы ж считаем только карты с КЛ ?
Тогда у меня тоже 10
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mustbe
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