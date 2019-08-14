RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2813281428152816

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 177
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:08

Р2Р з Б5 за рахунок кредитних

Прошу нагадати: Р2Р з Б5 за рахунок кредитних входить в пільговий період ?
Doda
 
Повідомлень: 138
З нами з: 23.11.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:04

  Doda написав:Прошу нагадати: Р2Р з Б5 за рахунок кредитних входить в пільговий період ?

Так, тепер усе входить. Спонсоруйте спокійно.

P.S. але комісія як за зняття кешу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 18.08.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 01:29

  uaprofi написав:
  clientage написав:А скока любят кредиток: 1..2?

думаю общее количество с КЛ до 3шт.- 5шт.
  clientage написав:А если в КИ видно, шо чел реально за 10лет обслужил их 20 и нет просрочек?

это не аргумент вот получает инспектор инфу из КИ и видит шо у Вас 10 кредиток и Лимит 200К.
вот зачем Вы пришли ещё за одной? - и тут мы возвращаемся к теме правильность заполнения "анкеты"

У меня 9 КК.
Скунс дал мне десятую, не особо придираясь.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4028
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 07:18

guntherhouse777
А могли бы Вы список Ваших кредитных карт дать, было бы крайне любопытно. Можно в личку.
Amid
 
Повідомлень: 1124
З нами з: 12.06.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 07:28

  Amid написав:guntherhouse777
А могли бы Вы список Ваших кредитных карт дать, было бы крайне любопытно. Можно в личку.

Конечно.
Сейчас отпишу.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4028
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 07:50

Мы ж считаем только карты с КЛ ?
Тогда у меня тоже 10
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2203
З нами з: 27.12.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:21

  Doda написав:Прошу нагадати: Р2Р з Б5 за рахунок кредитних входить в пільговий період ?


Доброго ранку, так Р2Р входить до пільгового періоду.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 17.07.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2813281428152816
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, vollena71 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14423)
15.08.2019 10:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.