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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:08
Р2Р з Б5 за рахунок кредитних
Прошу нагадати: Р2Р з Б5 за рахунок кредитних входить в пільговий період ?
Додано: Сер 14 сер, 2019 18:04
Так, тепер усе входить. Спонсоруйте спокійно.
P.S. але комісія як за зняття кешу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 15 сер, 2019 01:29
У меня 9 КК.
Скунс дал мне десятую, не особо придираясь.
Додано: Чет 15 сер, 2019 07:18
guntherhouse777
А могли бы Вы список Ваших кредитных карт дать, было бы крайне любопытно. Можно в личку.
Додано: Чет 15 сер, 2019 07:28
Додано: Чет 15 сер, 2019 07:50
Мы ж считаем только карты с КЛ ?
Тогда у меня тоже 10
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:21
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:41
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:43
Ответили в личные сообщения.
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:44
Позор!
А вааще, де Выписки в супер-пупер современном ТАС2Ю?
Эт уже не смешно, как по-другому клиенту можно отслеживать движение собственных средств?
Высылайте на мыло БЕСПЛАТНО ежемесячные выписки, в чем проблема то?
Почему до сих пор (уже 80тыч клиентов в апликухе) не отображаются номера счетов в апликухе. Ну кроме Виики, да и тооо, там после введения ИБАНа номера счетов задвинули в зазеркалье сами остатки по этим счетам. БезруГЫе програмеры Таси.
Причем у самого Коповая, который делает ИБ и для Аккорда, и выписка и счета у Аккорда отображаются
Востаннє редагувалось clientage в Чет 15 сер, 2019 10:49, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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