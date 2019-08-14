Сделал трату.
Ага, записал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:50
На салфетке, фирменной от Таси? Там уже новый лого?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:05
Re: ТАСКОМБАНК
Минусы в Таси:
— нет возможности заказать выписку по карте удалённо;
— нет возможности изменить ПИН-код по карте в банкоматах не Таскомбанка;
— проблема с разблокировкой средств: средства успешно блокируется, но почему банк не видит операции разблокировок; также средства автоматом по окончании 45 дней могут не разблокироваться (прочёл в сети).
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