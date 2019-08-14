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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 177
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:49

Сделал трату.
Ага, записал.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:50

  guntherhouse777 написав:Сделал трату.
Ага, записал.

На салфетке, фирменной от Таси? Там уже новый лого? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:05

Re: ТАСКОМБАНК

Минусы в Таси:
— нет возможности заказать выписку по карте удалённо;
— нет возможности изменить ПИН-код по карте в банкоматах не Таскомбанка;
— проблема с разблокировкой средств: средства успешно блокируется, но почему банк не видит операции разблокировок; также средства автоматом по окончании 45 дней могут не разблокироваться (прочёл в сети).
MASolomko
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Повідомлень: 1146
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:36

  MASolomko написав:Минусы в Таси:
— нет возможности изменить ПИН-код по карте в банкоматах не Таскомбанка;

Минусов у таси полно это факт. Но пин код можно изменить по звонку на ГЛ, они сбрасывают пин код на рандомный и стоит это 10 грн.
Только Пивденный с Тасом барыжат пин кодами. У всех остальных это бесплатно.
Добавлю еще косяк таса, покупка в Розетке картой викенд, с блокировкой средств на карте, по такой покупке кеш бек не насчитывается пока не позвонишь на ГЛ. И это не только в Розетке так, жутко тупо.
Maksi2
 
Повідомлень: 91
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:39

Re: ТАСКОМБАНК

Maksi2, рандомный ПИН у меня и так есть. Хотелось свой поставить.)
MASolomko
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Повідомлень: 1146
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:41

  MASolomko написав:Maksi2, рандомный ПИН у меня и так есть. Хотелось свой поставить.)

Получается забыл пин код - гони 10 грн. Это же какое то жлобство, вы не находите? ) Брать деньги за склероз. Так только наперсточники делают.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:04

  MASolomko написав:Минусы в Таси:
— нет возможности заказать выписку по карте удалённо;
— нет возможности изменить ПИН-код по карте в банкоматах не Таскомбанка;
— проблема с разблокировкой средств: средства успешно блокируется, но почему банк не видит операции разблокировок; также средства автоматом по окончании 45 дней могут не разблокироваться (прочёл в сети).



Ваши пожелания переданы в ответственные подразделения.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:07

  Maksi2 написав:
  MASolomko написав:Maksi2, рандомный ПИН у меня и так есть. Хотелось свой поставить.)

Получается забыл пин код - гони 10 грн. Это же какое то жлобство, вы не находите? ) Брать деньги за склероз. Так только наперсточники делают.


Или... при получении карты - менеджер вообще не дал ПИН-код. Вот так уже карта живёт без него больше, чем полгода)).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:11

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Ваши пожелания переданы в ответственные подразделения.
Спасибо.

Более детальную информацию про инцидент с разблокировкой средств я изложил в электронном письме на адрес info@tascombank.com.ua (квитанции оплат и возвратов приложил к письму).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:55

  jay2004 написав:Или... при получении карты - менеджер вообще не дал ПИН-код. Вот так уже карта живёт без него больше, чем полгода)).


А менеджер и не может дать.
Пин приходит в СМС, и другой возможности получить его нет.
Было, что глючил то ли телефон, то ли ОПСОС, так по звонку в поддержку несколько раз переотправляли бесплатно.
wig
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Повідомлень: 4359
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