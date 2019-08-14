Сделал трату.
Ага, записал.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 10:50
На салфетке, фирменной от Таси? Там уже новый лого?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:05
Re: ТАСКОМБАНК
Минусы в Таси:
— нет возможности заказать выписку по карте удалённо;
— нет возможности изменить ПИН-код по карте в банкоматах не Таскомбанка;
— проблема с разблокировкой средств: средства успешно блокируется, но почему банк не видит операции разблокировок; также средства автоматом по окончании 45 дней могут не разблокироваться (прочёл в сети).
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:36
Минусов у таси полно это факт. Но пин код можно изменить по звонку на ГЛ, они сбрасывают пин код на рандомный и стоит это 10 грн.
Только Пивденный с Тасом барыжат пин кодами. У всех остальных это бесплатно.
Добавлю еще косяк таса, покупка в Розетке картой викенд, с блокировкой средств на карте, по такой покупке кеш бек не насчитывается пока не позвонишь на ГЛ. И это не только в Розетке так, жутко тупо.
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:39
Re: ТАСКОМБАНК
Maksi2, рандомный ПИН у меня и так есть. Хотелось свой поставить.)
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:41
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:04
Ваши пожелания переданы в ответственные подразделения.
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:07
Или... при получении карты - менеджер вообще не дал ПИН-код. Вот так уже карта живёт без него больше, чем полгода)).
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:11
Re: ТАСКОМБАНК
Спасибо.
Более детальную информацию про инцидент с разблокировкой средств я изложил в электронном письме на адрес info@tascombank.com.ua (квитанции оплат и возвратов приложил к письму).
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